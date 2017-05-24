Страховщики придумали новое ограничение для автовладельцев

Российский союз автостраховщиков направил новые предложения об изменении Закона об ОСАГО. В случае их принятия пострадавшая сторона лишится возможности обращаться к автоюристам.

Страховые компании борются с автоюристами, выкупающими права требований выплат по ОСАГО уже несколько лет, но пока суды в большинстве случаев по-прежнему встают на сторону юристов, из-за чего страховщики несут убытки, так как помимо компенсации ущерба им приходится выплачивать штрафы и пени.

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Минфин свои новые предложения по реформе ОСАГО. В них они предлагают ограничить пятью днями возможность обращения в страховую компанию с заявлением о получении компенсации по «автогражданке».

Сегодня такое ограничение действует лишь для ДТП, оформленных по европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции. Однако, по данным РСА, к упрощенной схеме прибегает чуть более трети всех заявивших о выплате компенсаций по ОСАГО.

В РСА говорят, что пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества. Как заявил газете «Ведомости» исполнительный директор союза Евгений Уфимцев, норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора после страхового случая. Именно к такой схеме прибегают автоюристы и мошенники. Чтобы получить выплату по заявлениям, поданным в страховые компании по истечении пяти дней, придется доказать, что возможности заявить убыток в срок не было.

В страховых компаниях с воодушевлением встретили предложение РСА. Некоторые страховщики даже объясняют меру заботой о клиенте: чем быстрее будет произведена выплата, тем оперативнее удастся устранить повреждения. А вот эксперты говорят о том, что такое требование абсурдно и страховщики попросту пытаются искусственно сократить свои убытки по ОСАГО, так как часть автовладельцев не будет укладываться в пятидневный срок. По словам президента Ассоциации защиты страхователей Николая Тюрникова, сегодня большинство автовладельцев обращаются в страховую компанию в течение двух месяцев, а срок исковой давности по ОСАГО составляет три года.

Ранее РСА предложил чинить автомобили б/у запчастями, не спрашивая на это разрешения автовладельца.

В этом году будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. Изначально это планировалось сделать в конце августа, но затем сроки перенесли на осень.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС