За ОСАГО в соседний регион: 6 главных проблем при оформлении «автогражданки»

Общероссийский народный фронт провел мониторинг рынка ОСАГО и пришел к неутешительным выводам: проблем стало только больше, а автовладельцы все негативнее относятся к «автогражданке».

Авторы исследования пытались самостоятельно приобрести электронный полис ОСАГО в 46 регионах (298 попыток) и опросили 2345 автовладельцев, которые приобретали полис в этом году. Главный вывод: в некоторых регионах сохраняется недоступность «автогражданки».

Так, почти в половине случаев (59%) при попытке купить полис ОСАГО через сайт страховщика возникали проблемы: сайт зависал, предлагал перейти на сайт РСА, не получалось загрузить документы или ввести проверочный код.

Также представители ОНФ лично посещали офисы страховых компаний и сталкивались с тем, что при попытке купить полис ОСАГО им навязывались дополнительные услуги. Чаще всего это было допстрахование (жизни, здоровья или имущества), на втором месте — платный техосмотр у страховщика, следом идет плата за помощь при оформлении электронного полиса ОСАГО.

В ряде регионов страховщики и вовсе отказываются заключать договоры страхования автогражданской ответственности для некоторых категорий. Владельцам мотоциклов и автомобилей такси приходится для этого ездить в соседний регион. Такая ситуация возникла, например, в Новосибирской области, Бурятии, Башкирии.

У почти половины автовладельцев возникли претензии к тому, как страховые компании рассчитывают коэффициент «бонус-малус», но при этом лишь четверть из них знает, как действовать в случае, если страховщик рассчитал его неверно.

Наконец, подавляющее большинство опрошенных автовладельцев отрицательно отозвались о грядущей реформе ОСАГО. Большинство из них говорят о том, что это лишь очередной способ поднять цены (52,7%). Поддерживают реформу всего 3,3%, а 15,4% понимают, что без реформы не обойтись, но считают, что потребитель должен быть сильнее защищен — выплаты надо сделать справедливее.

Выводы Фронта неутешительны:

Несмотря на то, что продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными, в «токсичных» для страховщиков регионах все равно возникают проблемы с его приобретением.

Системы «Единый агент» и «Е-Гарант» повысили доступность полисов, но имеют недостатки. Например, предлагаемая страховая компания может быть мало известна и не иметь удобного представительства в регионе.

Практика навязывания дополнительных услуг в точках продаж офисов никуда не делась и необоснованно увеличивает стоимость «автогражданки».

Страховщики по-прежнему стараются не продавать полисы ОСАГО в офисах проблемных регионов, создавая искусственные препятствия: длительные процедуры, очереди, запись и проч. В ряде регионов страховщики отказываются страховать ответственность владельцев мотоциклов и такси.

Большое количество жалоб на несправедливый расчет коэффициента бонус-малус говорит не только о технических проблемах, но и об умышленных действиях страховщиков, рассчитанной на плохую информированность автовладельцев.

В России негативно относятся к реформе ОСАГО, но около пятой части автовладельцев понимают ее необходимость. При этом граждане хотят от реформы большей справедливости и защищенности для потребителя.

По данным службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, за прошлый год в ведомство было направлено 90,4 тыс. жалоб на страховые компании, из которых 86% приходится на обращения, связанные с ОСАГО. Чаще всего страхователи жалуются на неверное применение коэффициента «бонус-малус» (КБМ), проблемы с оформлением полиса в электронном виде (e-ОСАГО), отказы страховщиков в заключении договора и навязывание дополнительных услуг.

Фото: Depositphotos.com