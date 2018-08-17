Старые фары: как вернуть автомобилю «зрение»? Эксперты «За рулем» дают ответ

Технологии источников света постоянно развиваются: ксенон, светодиоды, лазеры, матричные фары. Но что делать, если со временем эффективность фар падает из-за воздействия внешних факторов?

При эксплуатации пластиковые рассекатели мутнеют, линзы выгорают. Бывает, что не пройдет и пяти лет, как эффективность головного света заметно снижается. Нужно ли менять фары или можно прибегнуть к «лечению»?

Эксперты «За рулем» провели сравнительные тесты автомобилей со штатным галогенным светом, ксеноном и светодиодами и сравнили их с Bi-Led линзами, которые соответствуют действующему ГОСТу и встречаются на вторичном рынке.

Кроме того, эксперты рассказали о том, как можно обойтись малыми затратами для того, чтобы вернуть «зрение» подержанному автомобилю. Ведь хороший головной свет — залог безопасности на дорогах.

Все подробности — в августовском номере «За рулем», а вскоре и на нашем сайте.