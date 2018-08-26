Британские ученые: старые шины могут смягчить последствия землетрясений

Похоже, бесполезные отходы, такие как шины подержанных автомобилей, могут еще пригодиться! И не только в качестве покрытия для детских площадок.

Землетрясения являются одним из самых разрушительных и смертоносных стихийных бедствий. Существует ли способ их немного смягчить? Хуан Бернал-Санчес из Университета Нейпира в Эдинбурге ищет ответ на этот вопрос уже не первый год и полагает, что нашел его.Вместе с группой коллег он разработал способ поддержки фундамента зданий, расположенных в районах, подверженных землетрясениям. Ключевой составляющей армирующего материала, который он разработал, является резина, которая получается из шин подержанных автомобилей.В дополнение к резине материал включает почву именно из того района, где будет располагаться здание. Основания, армированные смесью, поглощают значительную часть энергии, поступающей от сейсмических ударов. Бернал-Санчес отмечает, что введение резиновых частиц в почву увеличивает ее способность рассеивать энергию. Правильная консистенция смеси обеспечивает жесткость частиц песка, содержащихся в почве, и трение между ними.Бернал-Санчес подчеркнул, что ключом к успеху является определение правильных пропорций резины и почвы. На данный момент команда тестирует новую технологию с помощью компьютерного моделирования. Однако, чтобы понять, соответствует ли материал своему предназначению, необходимо реальное землетрясение.

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