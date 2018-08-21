ГАЗ показал внедорожники на базе Соболя 4х4

Внедорожники и медицинские автомобили Горьковский автозавод представил на Международном форуме «Неделя национальной безопасности», который проходит с 21 по 26 августа в Кубинке (Московская область).

Эти опытные образцы автомобилей Соболь 4х4 с кабиной семейства NEXT, оригинальным кузовом и капотом предназначены для экстремальных путешествий, сельскохозяйственных работ, могут быть также использованы в нефтяной и газовой отрасли, а также охотничьих хозяйствах.

микроавтобус и пикап

Соболи 4х4 показали в двух вариантах:. Внедорожная подготовка автомобилей — это подключаемый полный привод, понижающая передача, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. Вместо крестовин переднего моста установлены шарниры равных угловых скоростей. В пикапе есть лебедка, она скрыта под номерным знаком на переднем бампере.В двухрядной кабине пикапа могут разместиться шесть пассажиров, а в кузове — до 800 кг груза. В основание кузова вмонтированы закрытые ящики для хранения инструмента и других вещей. Колесная база на опытных образцах увеличена до 3185 см (у стандартной модели — 2760 мм).

Кроме пикапа и микроавтобуса на выставку привезли универсальный мобильный центр на базе ГАЗона NEXT, полноприводный медицинский автомобиль класса «В» на базе Соболя 4х4 с увеличенной высотой салона и автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» (реанимобиль) на базе ГАЗели NEXT.

Универсальный мобильный центр может использоваться как передвижной кабинет медицинской диагностики, для оказания первой медпомощи в глубинке. В нем есть автономная система освещения, отопления, кондиционирования и вентиляции. Можно также установить генератор и санузел, а при необходимости даже смонтировать подъемник грузоподъемностью до 500 кг.

Автомобиль скорой помощи, созданный на базе Соболя 4х4, обладает высокой проходимостью. Борта и потолок медотсека отделаны алюминиевыми многослойными панелями, на полу — влагостойкое, нескользящее, антистатическое покрытие. В автомобиле есть поворотное кресло, климат-контроль медицинского отсека и дополнительные отопители.

Автомобиль скорой медпомощи класса «С» (реанимобиль) построили на базе цельнометаллического фургона ГАЗель NEXT. В салоне стены и потолок отделаны белым легко моющимся пластиком с гладкой поверхностью, не впитывающим запахи и устойчивым к лекарственным препаратам и дезинфицирующим средствам. Кондиционер и дополнительный отопитель позволяют поддерживать комфортную температуру в любое время года. В головной части салона установлено поворотное кресло с регулируемой спинкой.

Машина оборудована светодиодными осветителями и двумя блоками наружного освещения, электрическими розетками на 12 и 220 V, трубопроводом медицинских газов, поворотными сиденьями с трехточечными ремнями безопасности, умывальником с электронасосом подачи воды, а также большим количеством шкафов и креплениями для размещения медицинского оборудования.

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Фото: ГАЗ