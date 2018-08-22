Самая крутая Лада Веста: таким будет ее салон

АВТОВАЗ опубликовал первые фотографии салона спортседана Lada Vesta Sport, который будет представлен на автосалоне в Москве через неделю.

Не прошло и нескольких часов после того, как в Сети был рассекречен интерьер обновленной Лады Гранты, и сам завод опубликовал первые фотографии салона самой крутой Лады Весты: спортседана Lada Vesta Sport.

Пока АВТОВАЗ ограничился лишь тремя фотографиями, но они уже дают полное представление о том, каким будет салон самой крутой и навороченной версии флагманской модели Лады.

Как мы и предполагали, интерьер Lada Vesta Sport оформлен в темных тонах и практически ничем не отличается от одноименного прошлогоднего концепта. На передней панели и дверных карманах появились контрастные вставки красного цвета, в такой же красный окрашены шкалы приборов. Потолок и стойки отделаны черным материалом. Кроме того, педали получат алюминиевые накладки.

Стандартные сиденья заменены спортивными с развитой боковой поддержкой и обшивкой из алькантары. На интегрированных подголовниках вышито название версии. Рулевое колесо и рычаг механической коробки передач обтянуты мягкой перфорированной «экокожей».

Воздуховоды системы вентиляции получили декоративные «глянцевые» накладки черного цвета, кроме того, в отделке салона применены вставки под карбон.

Внешность седана была рассекречена в июле. Машина отличается заниженной подвеской, агрессивным аэродинамическим обвесом, увеличенными тормозными механизмами. Технические подробности пока не раскрыты. По неофициальным данным, под капотом у Lada Vesta Sport будет установлен 1,8-литровый мотор, мощность которого в спортивном отделении завода довели до 145 л.с.

На Московском автосалоне АВТОВАЗ также представит кросс-версию хэтчбека Lada XRAY.

Главной премьерой выставки станет новый кроссовер Renault. Компания объявила его имя.

Фото: АВТОВАЗ