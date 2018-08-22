Самая крутая Лада Веста: таким будет ее салон

АВТОВАЗ опубликовал первые фотографии салона спортседана Lada Vesta Sport, который будет представлен на автосалоне в Москве через неделю.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Не прошло и нескольких часов после того, как в Сети был рассекречен интерьер обновленной Лады Гранты, и сам завод опубликовал первые фотографии салона самой крутой Лады Весты: спортседана Lada Vesta Sport.

Пока АВТОВАЗ ограничился лишь тремя фотографиями, но они уже дают полное представление о том, каким будет салон самой крутой и навороченной версии флагманской модели Лады.

Как мы и предполагали, интерьер Lada Vesta Sport оформлен в темных тонах и практически ничем не отличается от одноименного прошлогоднего концепта. На передней панели и дверных карманах появились контрастные вставки красного цвета, в такой же красный окрашены шкалы приборов. Потолок и стойки отделаны черным материалом. Кроме того, педали получат алюминиевые накладки.

Стандартные сиденья заменены спортивными с развитой боковой поддержкой и обшивкой из алькантары. На интегрированных подголовниках вышито название версии. Рулевое колесо и рычаг механической коробки передач обтянуты мягкой перфорированной «экокожей».

Воздуховоды системы вентиляции получили декоративные «глянцевые» накладки черного цвета, кроме того, в отделке салона применены вставки под карбон.

Внешность седана была рассекречена в июле. Машина отличается заниженной подвеской, агрессивным аэродинамическим обвесом, увеличенными тормозными механизмами. Технические подробности пока не раскрыты. По неофициальным данным, под капотом у Lada Vesta Sport будет установлен 1,8-литровый мотор, мощность которого в спортивном отделении завода довели до 145 л.с.

Самая крутая Лада Веста: таким будет ее салон

Фото: АВТОВАЗ

Самая крутая Лада Веста: таким будет ее салон
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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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