Президент Туркменистана провел первую тренировку на лично сконструированном спорткаре

Не устаем восхищаться многочисленными талантами Гурбангулы Бердымухамедова! Ждем сообщений о новых покоренных им вершинах, одна из них — в этом ролике.

Гурбангулы Бердымухамедов, готовящийся к предстоящему в Туркменистане ралли «Амуль-Хазар», провел первую тренировку в пустыне, сообщает государственное информагентство ТДХ.

Раллийный автомобиль президент сконструировал собственноручно, да еще и с учетом международных требований. И все-то он делает сам: так, на видео автомобиль застрял в песке, и никого президент звать на помощь не стал: подкопал песок саперной лопаткой, нашел сухую коряжку, положил под колесо и выбрался. Ну прямо как в сказке! Как с сарказмом отмечает один из пользователей Ютюба, если он еще и космическую ракету сам спроектирует, у Илона Маска точно случится депрессия.Организаторы ралли уже заявили, что «мечтают увидеть главу государства среди участников соревнования».

До этого президент Туркменистана с легкостью победил в ралли настоящего гонщика.

А еще он не прочь подрифтовать на хороших автомобилях.



Фото: turkmenistan.gov.tm

Видео: YouTube