Президент Туркменистана провел первую тренировку на лично сконструированном спорткаре

Не устаем восхищаться многочисленными талантами Гурбангулы Бердымухамедова! Ждем сообщений о новых покоренных им вершинах, одна из них — в этом ролике.

Гурбангулы Бердымухамедов, готовящийся к предстоящему в Туркменистане ралли «Амуль-Хазар», провел первую тренировку в пустыне, сообщает государственное информагентство ТДХ.

Раллийный автомобиль президент сконструировал собственноручно, да еще и с учетом международных требований. И все-то он делает сам: так, на видео автомобиль застрял в песке, и никого президент звать на помощь не стал: подкопал песок саперной лопаткой, нашел сухую коряжку, положил под колесо и выбрался. Ну прямо как в сказке! Как с сарказмом отмечает один из пользователей Ютюба, если он еще и космическую ракету сам спроектирует, у Илона Маска точно случится депрессия.Организаторы ралли уже заявили, что «мечтают увидеть главу государства среди участников соревнования».

Фото: turkmenistan.gov.tm

Видео: YouTube

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые