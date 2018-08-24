В центре Москвы грузовик провалился под землю

Самосвал, груженный несколькими тоннами песка, прибыл на стройплощадку, расположенную в Ордынском тупике. При заезде задним ходом на строительную площадку под задними мостами грузовика просел грунт, машина накренилась, и задние колеса почти полностью провалились в яму.
«В районе дома 22/2 на ул. Б. Ордынка грузовой автомобиль перекрыл 2 полосы движения. Обстоятельства выясняются. Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта. Движение по Кадашевской набережной рабочее. Объезжайте», — сообщили в центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) в среду.
- Провалы грунта время от времени случаются во всех городах, особенностью этого случая стал масштаб разрушений, причиненных уходом грузовика под землю. Тем временем Москва усиленно готовится к выборам мэра. Недавно Сергей Собянин озвучил новую идею: собственники автомобилей могут давать свои транспортные средства напрокат.
- Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил вернуть на Старый Арбат автомобильное движение.
Фото: mreporter.ru/ tim777, twitter, vk.com
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