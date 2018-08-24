В центре Москвы грузовик провалился под землю

Произошло это на Большой Ордынке. Движение по улице в связи с этим перекрыто.

Самосвал, груженный несколькими тоннами песка, прибыл на стройплощадку, расположенную в Ордынском тупике. При заезде задним ходом на строительную площадку под задними мостами грузовика просел грунт, машина накренилась, и задние колеса почти полностью провалились в яму.

«В районе дома 22/2 на ул. Б. Ордынка грузовой автомобиль перекрыл 2 полосы движения. Обстоятельства выясняются. Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта. Движение по Кадашевской набережной рабочее. Объезжайте», — сообщили в центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) в среду.

Фото: mreporter.ru/ tim777, twitter, vk.com

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