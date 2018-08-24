Введенные регулятором изменения облегчают процедуру оформления полиса е-ОСАГО и одновременно усложняют жизнь мошенникам, наживающимся на страховом рынке.

В июле Центробанк усложнил покупку электронного полиса ОСАГО, а теперь упростил, но это меры разного свойства. В прошлом месяце, напомним, регулятор разослал страховщикам указание о том, что купить е-ОСАГО может только собственник транспортного средства или водитель, который вписан в полис. Теперь же речь идет о том, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. Таким образом, ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы, станут невозможны.

Кроме того, для обеспечения доступности электронных полисов и защиты от мошеннических действий введены следующие меры, цитируем сообщение пресс-службы ЦБ:

«Документом определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (так называемая система гарантирования). Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны Банка России. Такой подход направлен на обеспечение доступности электронного ОСАГО.

Для снижения риска мошеннических действий установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика, введено правило, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика».

Полный текст документа с изменениями в процедуре оформления электронного полиса ОСАГО доступен здесь. Они вступят в силу через десять дней с момента опубликования.

По данным страховщиков, почти половина всех договоров «автогражданки» сейчас заключается в электронном виде.

О грядущих радикальных изменениях в Законе об ОСАГО читайте здесь.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС