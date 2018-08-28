Сообщать о лихачах на дороге станет проще

Сейчас тестируется два мобильных приложения, с помощью которых можно сообщать о нарушителях на дороге. Но лучше создать единый ресурс, действующий по всей России.

В столице работает приложение «Помощник Москвы», а в Татарстане — «Народный инспектор». Оба они со схожими функциями: неравнодушные граждане могут сообщать о нарушениях на дорогах, засняв их на свой смартфон или планшет. ГИБДД разрабатывает единый ресурс, который будет действовать по всей России, сообщил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин в ходе обсуждения новых мер по безопасности дорожного движения. Но для начала требуется его узаконить, внеся поправки в КоАП. Поэтому законопроект, позволяющий в упрощенном порядке привлекать к ответственности водителей, нарушения которых снял очевидец на смартфон, Госдума собирается принять уже в ближайшей сессии, сообщает «Российская газета».

Как это будет работать? Неравнодушный гражданин снимает нарушение, а потом передает информацию в ГИБДД. Там внимательно изучают материал, и если видно, где и когда совершено нарушение, а также хорошо просматривается номер автомобиля, то на основании этих фактов, по аналогии с камерами фото- и видеофиксации, инспектор выписывает постановление о взыскании, которое направляется автовладельцу.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге приводились данные, что за 70% ДТП ответственны 5% водителей. То есть таких «буйных» нужно выявлять, и само общество может стать прекрасным фильтром. Тем более что большое количество таких нарушений очевидцы уже публикуют в соцсетях.

Также обсуждается вопрос ужесточения санкций в отношении нетрезвых водителей. По статистике, число «пьяных» аварий за последние годы существенно сократилось, но проблема остается. Готовятся поправки в Уголовный кодекс, согласно которым уголовная ответственность будет грозить не только тем, кто повторно задержан за рулем, но и тем, кто повторно отказался от медосвидетельствования. Сейчас пробелом в законодательстве пользуются недобросовестные водители.

Ранее ГИБДД предложила создать мобильное приложение для смартфонов, где будет «зашита» вся необходимая информация о владельце: водительское удостоверение, СТС, страховка, а также сведения о ранее выписанных штрафах и их оплате. Причем считывать эту информацию инспектор сможет с помощью своего планшета.

Кроме того, Госавтоинспекция планирует реформировать процесс сдачи экзаменов на права. Основное нововведение — предлагается объединить два испытания: «площадку» и «город».



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