Вместо прав и страховки инспектор попросит смартфон. Очередные нововведения?

Ранее ГИБДД сообщила о возможности оснастить права и СТС микрочипами. А теперь предлагает и вовсе отказаться от пластиковых документов!

Цифровизация документов все больше набирает обороты. Так, теперь рассматривается возможность вообще отказаться от использования традиционных пластиковых документов, сообщил «Коммерсант».

Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов напомнил, что уже сейчас некоторые оплачивают покупки телефоном, так почему бы не пойти еще дальше и не создать специальное приложение, где водитель при желании мог бы разместить водительское удостоверение, СТС и страховку. У многих инспекторов сейчас есть планшеты, водитель сможет предъявить смартфон, приложить его к считывателю, и необходимая информация появится у инспектора на устройстве. Причем в приложении может быть зашита масса различных данных: и сведения о нарушениях, и информация о ДТП и и штрафах. Всем будет удобно, время оформления сократится до нескольких минут. Многие страны также рассматривают возможность цифровизации документов на автомобиль.

Пока это лишь предложение, никаких конкретных шагов в данном направлении еще не сделано, сроков реализации также нет. Возможно, подобные инициативы связаны с майским указом президента 2018 года, где упомянут постепенный переход на «цифровые» документы.

Ранее в ГИБДД заявили о масштабной реформе процедуры сдачи экзаменов на права. Сообщество автошкол негативно восприняло эту информацию.Особый скепсис вызвало предложение объединить два экзамена — «площадку» и «город».

В оформлении полиса ОСАГО также грядут изменения. В ключ простой электронной подписи будут допустимы только латинские буквы и цифры. Это поможет избежать зависаний системы, из-за чего сейчас автовладелец порой не может зарегистрироваться в личном кабинете страховщика.



Фото: Антон Новодережкин/ТАСС