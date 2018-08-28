Volkswagen рассказал о «внедорожной» версии кроссовера Tiguan

Премьера новой версии модели состоится на Московском международным автосалоне. С 1 октября 2018 года этот автомобиль поступит в продажу.

Volkswagen рассказал о новинке, которую представят публике на ММАС-2018. Как мы и предполагали, отличия от стандартного автомобиля будут минимальными. Эта версия получит внедорожные бамперы (передний с увеличенным углом въезда — 26 градусов), спойлером, окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и задними светодиодными фонарями. За доплату автомобиль можно оснастить адаптивными светодиодными фарами.

Для нее доступны два бензиновых двигателя: мощностью 150 или 180 л.с., агрегатированные 6-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, а также дизельным мотором 150 л.с. и 7-ступенчатой АКП. Автомобиль в новом исполнении оснащается только полным приводом.

Покупатели получат на выбор несколько цветов кузова — чисто белый, белый металлик, серебристый металлик и черный перламутр. При желании автомобиль можно заказать с черной крышей. В салоне кроссовера комбинированная износостойкая отделка, резиновые коврики с логотипом OFFROAD, легкосплавные накладки на педали и накладки на пороги с надписью OFFROAD.

Автомобиль в этой версии хорошо оснащен: у него цифровая приборная панель, аудиосистема с 8-дюймовым цветным дисплеем, камера заднего вида, передние и задние парктроники, а также электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.

Цены на Tiguan OFFROAD обещают объявить позже.

Еще раньше Фольксваген рассказал и о других новинках, которые покажет завтра. Кроме Тигуана это Polo в новой комплектации JOY, Arteon и электрокар I.D.

В 2018 году автосалон будет скромным по числу участников. Почему ряд компаний проигнорировали выставку, читайте в нашем материале. Объективных причин несколько.



Фото: Volkswagen