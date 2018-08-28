Volkswagen рассказал о «внедорожной» версии кроссовера Tiguan

Премьера новой версии модели состоится на Московском международным автосалоне. С 1 октября 2018 года этот автомобиль поступит в продажу.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Volkswagen рассказал о новинке, которую представят публике на ММАС-2018. Как мы и предполагали, отличия от стандартного автомобиля будут минимальными. Эта версия получит внедорожные бамперы (передний с увеличенным углом въезда — 26 градусов), спойлером, окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и задними светодиодными фонарями. За доплату автомобиль можно оснастить адаптивными светодиодными фарами.

Для нее доступны два бензиновых двигателя: мощностью 150 или 180 л.с., агрегатированные 6-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, а также дизельным мотором 150 л.с. и 7-ступенчатой АКП. Автомобиль в новом исполнении оснащается только полным приводом.

Покупатели получат на выбор несколько цветов кузова — чисто белый, белый металлик, серебристый металлик и черный перламутр. При желании автомобиль можно заказать с черной крышей. В салоне кроссовера комбинированная износостойкая отделка, резиновые коврики с логотипом OFFROAD, легкосплавные накладки на педали и накладки на пороги с надписью OFFROAD.

Автомобиль в этой версии хорошо оснащен: у него цифровая приборная панель, аудиосистема с 8-дюймовым цветным дисплеем, камера заднего вида, передние и задние парктроники, а также электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.

Цены на Tiguan OFFROAD обещают объявить позже.

Volkswagen рассказал о «внедорожной» версии кроссовера Tiguan

Фото: Volkswagen

Volkswagen рассказал о «внедорожной» версии кроссовера Tiguan
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (11)

Volkswagen 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Владею и балдею. Очень низкий расход, до 100 км в час легко выбираюсь из 6 лна 100км. 9мая вечером ехал по мкаду и поивез 5,5лна 100км. Гоняю по платной Москва Воронеж, 135 кмч ест 7,5. Салон прекрасный, климат песня.

Недостатки:

Жестковат, багажник впритык.

Комментарий:

Купил в августе 17 года, нужна машина гонять в Москву, ни из чего не выбирал. Читал ЗР статья Битва не равных. Дилер дал скидку 150  тысяч за шестерку 1984 г. Даже не показал, условие было, чтобы кто-то ее выкупил. Оценили в 10 тысяч, друг выкупил за 15 тысяч. Итак Тигуан, 1,4 , 150 лс, комплекта...

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