Haval показал молодежный кроссовер F7. Его будут собирать в России!

Сегодня на Московском международном автосалоне состоялась премьера нового кроссовера F7. Уже в 2019 году он встанет на конвейер завода Haval в Тульской области.

Haval F7 — серийный кроссовер F-серии, ориентированной на молодую аудиторию. До сих пор он существовал лишь в виде концепта HB-02, который представили еще в 2016 году на автосалоне в Пекине.

Чувствуется, что дизайнеры сделали все, чтобы модель пришлась по душе именно молодым и прогрессивным покупателям. У нее интересная шестиугольная решетка радиатора с ячеистой структурой, витиеватой формы фары, агрессивная морда, спойлер и антенна в форме акульего плавника.

«Все элементы дизайна работают вместе, формируя элегантные и вместе с тем мощные формы автомобиля. Каждая линия подчеркивает энергию движения и передает динамичный характер молодежного кроссовера», — отметил директор по дизайну Haval Фил Симмонс.

В салоне — удобные эргономичные сиденья и трехспицевый кожаный руль с кнопками управления. Приборная панель полностью цифровая, а центральный 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы развернут в сторону водителя.

Габариты автомобиля (длина/ширина/высота): 4620×1844×1683 мм, колесная база — 2725 мм. Двигателей в России будет два — 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 2-литровый, 190 л.с., оба турбированные и агрегатированы 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Это первый робот с двумя сцеплениями собственного производства компании.

Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Также владелец сможет выбирать из нескольких режимов движения: «Стандарт», «Эко», «Спорт», «Снег», «Песок».

Среди молодежных «примочек» — голосовое управление, доступ к интернету, подключение мобильных устройств и другой функционал.

Есть полный набор передовых систем активной и пассивной безопасности: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом и другие.

Продажи Haval F7 в России запланированы на весну 2019 года.