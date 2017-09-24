Haval показал молодежный кроссовер F7. Его будут собирать в России!

Haval F7 — серийный кроссовер F-серии, ориентированной на молодую аудиторию. До сих пор он существовал лишь в виде концепта HB-02, который представили еще в 2016 году на автосалоне в Пекине.
Чувствуется, что дизайнеры сделали все, чтобы модель пришлась по душе именно молодым и прогрессивным покупателям. У нее интересная шестиугольная решетка радиатора с ячеистой структурой, витиеватой формы фары, агрессивная морда, спойлер и антенна в форме акульего плавника.
«Все элементы дизайна работают вместе, формируя элегантные и вместе с тем мощные формы автомобиля. Каждая линия подчеркивает энергию движения и передает динамичный характер молодежного кроссовера», — отметил директор по дизайну Haval Фил Симмонс.
В салоне — удобные эргономичные сиденья и трехспицевый кожаный руль с кнопками управления. Приборная панель полностью цифровая, а центральный 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы развернут в сторону водителя.
Габариты автомобиля (длина/ширина/высота): 4620×1844×1683 мм, колесная база — 2725 мм. Двигателей в России будет два — 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 2-литровый, 190 л.с., оба турбированные и агрегатированы 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Это первый робот с двумя сцеплениями собственного производства компании.
Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Также владелец сможет выбирать из нескольких режимов движения: «Стандарт», «Эко», «Спорт», «Снег», «Песок».
Среди молодежных «примочек» — голосовое управление, доступ к интернету, подключение мобильных устройств и другой функционал.
Есть полный набор передовых систем активной и пассивной безопасности: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом и другие.
Продажи Haval F7 в России запланированы на весну 2019 года.
- Что еще интересного показали на Московском автошоу, мы рассказываем также и в онлайн-трансляциях.
- Незадолго до автосалона китайский автопроизводитель отрапортовал об окончании строительства завода в России. Предприятие расположено в Тульской области, а полноценно работать начнет в 2019 году. На конвейер предприятия встанут две модели, которые сегодня показали на Московском автосалоне.
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