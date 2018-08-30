Средний россиянин может накопить на Приору за 7 месяцев. Это реально!

За сколько месяцев средний россиянин может накопить на самый популярный подержанный автомобиль в своем городе? Это стало темой очередного исследования.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora


Средние зарплаты в России очень разные, автопредпочтения тоже разнятся, поэтому специалисты выяснили, в каком городе сколько потребуется времени, чтобы накопить на наиболее популярный подержанный автомобиль.

Заработать на Ладу Приору, полностью откладывая зарплату одного из членов семьи, россияне могут в среднем за семь месяцев, сообщили аналитики «Avito Авто», сопоставив среднюю стоимость модели со средней зарплатой по стране. В различных регионах срок накопления на самую популярную в каждом из них модель составляет от 2,5 до 13 месяцев.

Речь идет о подержанных Приорах, которые россияне выставляют на продажу в среднем за 240 тыс. рублей. Во втором квартале 2018 года средняя зарплата в стране составила 35 тыс. рублей.

Но, например, в Челябинске и Омске популярнее «десятка» (Lada 2110). Так, в Челябинске при средней цене «десятки» 77,8 тыс. рублей и средней зарплате 31,7 тыс. рублей накопить на такой автомобиль можно за 2,5 месяца.

В тройку самых популярных подержанных автомобилей, по версии «Avito Авто», кроме Приоры вошли также Lada 2114 Samara и Lada 2110. Эти модели также составили первую тройку по количеству продаж авто на Avito с 2009 года. «Иностранец» Ford Focus занял лишь четвертое место по востребованности.

В Нижнем Новгороде лидирует Samara (Lada 2114), на нее житель города со средней зарплатой может накопить за 3,3 месяца. В Иркутске, Красноярске и Барнауле самый популярный автомобиль с пробегом — Toyota Corolla, но копить на иномарку горожанам приходится дольше всех — 10,2, 12,9 и 13,1 года соответственно.

Доступность самого популярного автомобиля в городе

Город

Автомобиль

Средняя цена авто

Средняя зарплата

Период

накопления, месяцев

1

Челябинск

Lada 2110

77 820

31 700

2,5

2

Омск

Lada 2110

87 407

30 400

2,9

3

Нижний Новгород

Lada 2114 Samara

108 094

33 000

3,3

4

Казань

Lada 2114 Samara

111 905

33 600

3,3

5

Екатеринбург

Lada 2114 Samara

124 909

36 000

3,5

6

Тюмень

Daewoo Nexia

119 129

33 200

3,6

7

Пермь

Lada 2114 Samara

109 112

30 000

3,6

8

Ижевск

Lada 2114 Samara

108 596

28 800

3,8

9

Уфа

Lada 2114 Samara

124 055

32 200

3,9

10

Ростов-на-Дону

Hyundai Accent

235 775

33 600

7

11

Ульяновск

Lada Priora

207 126

28 800

7,2

12

Самара

Lada Priora

235 548

31 800

7,4

13

Краснодар

Lada Priora

270 393

35 100

7,7

14

Воронеж

Lada Priora

235 533

30 500

7,7

15

Саратов

Lada Priora

229 146

29 400

7,8

16

Волгоград

Lada Priora

236 110

28 200

8,4

17

Санкт-Петербург

Ford Focus

403 306

44 700

9

18

Новосибирск

Toyota Corolla

311 403

34 200

9,1

19

Москва

Hyundai Solaris

520 464

52 100

10

20

Иркутск

Toyota Corolla

322 300

31 700

10,2

21

Тольятти

Lada Priora

272 821

26 800

10,2

22

Красноярск

Toyota Corolla

420 046

32 600

12,9

23

Барнаул

Toyota Corolla

352 328

26 800

13,1

  • С Приорой в России уже попрощались: в середине июля АВТОВАЗ признал модель морально устаревшей и снял ее с производства. Хотя она по-прежнему популярна в ряде регионов.
  • А о каком автомобиле мечтает средний россиянин? С ходу можно ответить, что это кроссовер, а вот с каким двигателем и какого цвета должен быть этот «претендент», вы узнаете из нашего материала.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Priora (3)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Недостатки:

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

Комментарий:

В 2014 году за 435000 брал новую приору в люксе, с ESP, ABS, EBD, 4 подушки безопасности, мультимедия с 7" экраном к которому за 2500 камера устанавливалась, парктроники, круиз контроль, ограничитель скорости, комбинированный салон, 3х режимный подогрев передних сидений, обогрев лба, климат ...

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