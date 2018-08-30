Средний россиянин может накопить на Приору за 7 месяцев. Это реально!

Средние зарплаты в России очень разные, автопредпочтения тоже разнятся, поэтому специалисты выяснили, в каком городе сколько потребуется времени, чтобы накопить на наиболее популярный подержанный автомобиль.
Заработать на Ладу Приору, полностью откладывая зарплату одного из членов семьи, россияне могут в среднем за семь месяцев, сообщили аналитики «Avito Авто», сопоставив среднюю стоимость модели со средней зарплатой по стране. В различных регионах срок накопления на самую популярную в каждом из них модель составляет от 2,5 до 13 месяцев.
Речь идет о подержанных Приорах, которые россияне выставляют на продажу в среднем за 240 тыс. рублей. Во втором квартале 2018 года средняя зарплата в стране составила 35 тыс. рублей.
Но, например, в Челябинске и Омске популярнее «десятка» (Lada 2110). Так, в Челябинске при средней цене «десятки» 77,8 тыс. рублей и средней зарплате 31,7 тыс. рублей накопить на такой автомобиль можно за 2,5 месяца.
В тройку самых популярных подержанных автомобилей, по версии «Avito Авто», кроме Приоры вошли также Lada 2114 Samara и Lada 2110. Эти модели также составили первую тройку по количеству продаж авто на Avito с 2009 года. «Иностранец» Ford Focus занял лишь четвертое место по востребованности.
В Нижнем Новгороде лидирует Samara (Lada 2114), на нее житель города со средней зарплатой может накопить за 3,3 месяца. В Иркутске, Красноярске и Барнауле самый популярный автомобиль с пробегом — Toyota Corolla, но копить на иномарку горожанам приходится дольше всех — 10,2, 12,9 и 13,1 года соответственно.
Доступность самого популярного автомобиля в городе
|
№
|
Город
|
Автомобиль
|
Средняя цена авто
|
Средняя зарплата
|
Период
|
накопления, месяцев
|
1
|
Челябинск
|
Lada 2110
|
77 820
|
31 700
|
2,5
|
2
|
Омск
|
Lada 2110
|
87 407
|
30 400
|
2,9
|
3
|
Нижний Новгород
|
Lada 2114 Samara
|
108 094
|
33 000
|
3,3
|
4
|
Казань
|
Lada 2114 Samara
|
111 905
|
33 600
|
3,3
|
5
|
Екатеринбург
|
Lada 2114 Samara
|
124 909
|
36 000
|
3,5
|
6
|
Тюмень
|
Daewoo Nexia
|
119 129
|
33 200
|
3,6
|
7
|
Пермь
|
Lada 2114 Samara
|
109 112
|
30 000
|
3,6
|
8
|
Ижевск
|
Lada 2114 Samara
|
108 596
|
28 800
|
3,8
|
9
|
Уфа
|
Lada 2114 Samara
|
124 055
|
32 200
|
3,9
|
10
|
Ростов-на-Дону
|
Hyundai Accent
|
235 775
|
33 600
|
7
|
11
|
Ульяновск
|
Lada Priora
|
207 126
|
28 800
|
7,2
|
12
|
Самара
|
Lada Priora
|
235 548
|
31 800
|
7,4
|
13
|
Краснодар
|
Lada Priora
|
270 393
|
35 100
|
7,7
|
14
|
Воронеж
|
Lada Priora
|
235 533
|
30 500
|
7,7
|
15
|
Саратов
|
Lada Priora
|
229 146
|
29 400
|
7,8
|
16
|
Волгоград
|
Lada Priora
|
236 110
|
28 200
|
8,4
|
17
|
Санкт-Петербург
|
Ford Focus
|
403 306
|
44 700
|
9
|
18
|
Новосибирск
|
Toyota Corolla
|
311 403
|
34 200
|
9,1
|
19
|
Москва
|
Hyundai Solaris
|
520 464
|
52 100
|
10
|
20
|
Иркутск
|
Toyota Corolla
|
322 300
|
31 700
|
10,2
|
21
|
Тольятти
|
Lada Priora
|
272 821
|
26 800
|
10,2
|
22
|
Красноярск
|
Toyota Corolla
|
420 046
|
32 600
|
12,9
|
23
|
Барнаул
|
Toyota Corolla
|
352 328
|
26 800
|
13,1
- С Приорой в России уже попрощались: в середине июля АВТОВАЗ признал модель морально устаревшей и снял ее с производства. Хотя она по-прежнему популярна в ряде регионов.
- А о каком автомобиле мечтает средний россиянин? С ходу можно ответить, что это кроссовер, а вот с каким двигателем и какого цвета должен быть этот «претендент», вы узнаете из нашего материала.
Фото: АВТОВАЗ
Читать комментарии (8)