Средний россиянин может накопить на Приору за 7 месяцев. Это реально!

За сколько месяцев средний россиянин может накопить на самый популярный подержанный автомобиль в своем городе? Это стало темой очередного исследования.

Средние зарплаты в России очень разные, автопредпочтения тоже разнятся, поэтому специалисты выяснили, в каком городе сколько потребуется времени, чтобы накопить на наиболее популярный подержанный автомобиль.

Заработать на Ладу Приору, полностью откладывая зарплату одного из членов семьи, россияне могут в среднем за семь месяцев, сообщили аналитики «Avito Авто», сопоставив среднюю стоимость модели со средней зарплатой по стране. В различных регионах срок накопления на самую популярную в каждом из них модель составляет от 2,5 до 13 месяцев.

Речь идет о подержанных Приорах, которые россияне выставляют на продажу в среднем за 240 тыс. рублей. Во втором квартале 2018 года средняя зарплата в стране составила 35 тыс. рублей.

Но, например, в Челябинске и Омске популярнее «десятка» (Lada 2110). Так, в Челябинске при средней цене «десятки» 77,8 тыс. рублей и средней зарплате 31,7 тыс. рублей накопить на такой автомобиль можно за 2,5 месяца.

В тройку самых популярных подержанных автомобилей, по версии «Avito Авто», кроме Приоры вошли также Lada 2114 Samara и Lada 2110. Эти модели также составили первую тройку по количеству продаж авто на Avito с 2009 года. «Иностранец» Ford Focus занял лишь четвертое место по востребованности.

В Нижнем Новгороде лидирует Samara (Lada 2114), на нее житель города со средней зарплатой может накопить за 3,3 месяца. В Иркутске, Красноярске и Барнауле самый популярный автомобиль с пробегом — Toyota Corolla, но копить на иномарку горожанам приходится дольше всех — 10,2, 12,9 и 13,1 года соответственно.

Доступность самого популярного автомобиля в городе

№ Город Автомобиль Средняя цена авто Средняя зарплата Период накопления, месяцев 1 Челябинск Lada 2110 77 820 31 700 2,5 2 Омск Lada 2110 87 407 30 400 2,9 3 Нижний Новгород Lada 2114 Samara 108 094 33 000 3,3 4 Казань Lada 2114 Samara 111 905 33 600 3,3 5 Екатеринбург Lada 2114 Samara 124 909 36 000 3,5 6 Тюмень Daewoo Nexia 119 129 33 200 3,6 7 Пермь Lada 2114 Samara 109 112 30 000 3,6 8 Ижевск Lada 2114 Samara 108 596 28 800 3,8 9 Уфа Lada 2114 Samara 124 055 32 200 3,9 10 Ростов-на-Дону Hyundai Accent 235 775 33 600 7 11 Ульяновск Lada Priora 207 126 28 800 7,2 12 Самара Lada Priora 235 548 31 800 7,4 13 Краснодар Lada Priora 270 393 35 100 7,7 14 Воронеж Lada Priora 235 533 30 500 7,7 15 Саратов Lada Priora 229 146 29 400 7,8 16 Волгоград Lada Priora 236 110 28 200 8,4 17 Санкт-Петербург Ford Focus 403 306 44 700 9 18 Новосибирск Toyota Corolla 311 403 34 200 9,1 19 Москва Hyundai Solaris 520 464 52 100 10 20 Иркутск Toyota Corolla 322 300 31 700 10,2 21 Тольятти Lada Priora 272 821 26 800 10,2 22 Красноярск Toyota Corolla 420 046 32 600 12,9 23 Барнаул Toyota Corolla 352 328 26 800 13,1

С Приорой в России уже попрощались: в середине июля АВТОВАЗ признал модель морально устаревшей и снял ее с производства. Хотя она по-прежнему популярна в ряде регионов.

А о каком автомобиле мечтает средний россиянин? С ходу можно ответить, что это кроссовер, а вот с каким двигателем и какого цвета должен быть этот «претендент», вы узнаете из нашего материала.



Фото: АВТОВАЗ