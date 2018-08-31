Обновленный Lexus RC: в стиле старшего «брата»

Японцы рассекретили обновленное купе, дизайн которого теперь выполнен в духе флагманского LC.

Как и всегда происходит в случае фейслифтинга внешности, дизайнеры отделались легкими штрихами. Обновилась форма фар (теперь они светодиодные) и интегрированных в них светодиодных ходовых огней. Увеличились воздухозаборники спереди, решетчатая сетка теперь установлена на всех версиях, а не только на F Sport. Все это внешне сблизило машину с флагманским купе LC.

Сзади была изменена форма воздухозаборников. Причем не только для того, чтобы машина выглядела более агрессивной, но и с целью повышения ее стабильности. Фонари ярко выраженной L-образной формы стали шире.

Купе изменилось не только внешне. Были перенастроены подвеска и рулевое управление, с тем чтобы сделать управляемость более спортивной и динамичной. Купе получило новые амортизаторы и более жесткие втулки.

Мотористы же поработали с 2-литровым турбоагрегатом, чтобы сделать его отзывчивость лучше. Теперь дроссельная заслонка открывается быстрее, чтобы обеспечить более активное ускорение.

Фото: Lexus