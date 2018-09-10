Россияне больше бьются в Белоруссии, а платят — в Финляндии

Страховщики опубликовали статистику по авариям в странах Европы, виновниками которых стали россияне. Кроме того, теперь известен и средний размер ущерба в этих ДТП.

Треть аварий по вине наших соотечественников в Европе происходит в Белоруссии
Треть аварий по вине наших соотечественников в Европе происходит в Белоруссии

Данные для статистики за 2017 и 2018 годы были собраны специалистами «АльфаСтрахования» при помощи «Зеленой карты» — международного полиса ОСАГО, который наши соотечественники приобретают в обязательном порядке, выезжая за рубеж на автомобиле.

Чаще, чем где бы то ни было, россияне, выехавшие за рубеж, попадают в ДТП по своей вине на дорогах Белоруссии — более трети (34,8%) автотуристов. В Польше россияне ездят внимательнее — здесь только 9,7% российских водителей провоцируют ДТП. Примерно такой же процент и в Германии — 9,4%, в Финляндии этот показатель равен 8,8%, а в Эстонии — 5%. В Литве и Латвии виновниками ДТП становится 4,6% и 3,5% наших водителей, выехавших за рубеж. Еще 1,8% путешествующих по Европе россиян попадают в аварии в Чехии и Австрии. Замыкает топ-10 Турция, где столкновения на дороге спровоцировали 1,7% наших туристов.

Доля аварий по вине россиян от общего числа ДТП в Европе

Страна

ДТП от общего количества во всех странах, %

Белоруссия

34,8

Польша

9,7

Германия

9,4

Финляндия

8,8

Эстония

5

Литва

4,6

Латвия

3,5

Чехия

1,8

Австрия

1,8

Турция

1,7

Самые дорогие аварии с участием наших соотечественников происходят в Финляндии. Там средний размер ущерба составляет 3,5 тыс. евро. На втором месте аварии на территории Германии, где средний ценник достигает 3,2 тыс. евро. Замыкают тройку лидеров аварии в Австрии, средний ущерб которых равен 3 тыс. евро.

Топ-10 наших «достижений» на дорогах Европы выглядит следующим образом. На четвертом месте с большим отрывом от тройки лидеров оказались ДТП на территории Польши, где средний ущерб равен 2,3 тыс. евро. Пятое место — за авариями в Чехии, средняя «стоимость» которых составила 2 тыс. евро. Шестое место досталось нашим эстонским авариям, средний ущерб от них равен 1,7 тыс. евро. На седьмом и восьмом местах рейтинга расположились убытки из-за ДТП в Латвии и Литве — 1,2 и 1,1 тыс. евро соответственно. Замыкают список Белоруссия (800 евро) и Турция (700 евро).

Размер среднего убытка в ДТП по странам Европы

Страна

Размер среднего убытка, евро

Финляндия

3500

Германия

3200

Австрия

3000

Польша

2300

Чехия

2000

Эстония

1700

Латвия

1200

Литва

1100

Белоруссия

800

Турция

700

Фото: depositphotos.com
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые