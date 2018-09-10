Данные для статистики за 2017 и 2018 годы были собраны специалистами «АльфаСтрахования» при помощи «Зеленой карты» — международного полиса ОСАГО, который наши соотечественники приобретают в обязательном порядке, выезжая за рубеж на автомобиле.
Чаще, чем где бы то ни было, россияне, выехавшие за рубеж, попадают в ДТП по своей вине на дорогах Белоруссии — более трети (34,8%) автотуристов. В Польше россияне ездят внимательнее — здесь только 9,7% российских водителей провоцируют ДТП. Примерно такой же процент и в Германии — 9,4%, в Финляндии этот показатель равен 8,8%, а в Эстонии — 5%. В Литве и Латвии виновниками ДТП становится 4,6% и 3,5% наших водителей, выехавших за рубеж. Еще 1,8% путешествующих по Европе россиян попадают в аварии в Чехии и Австрии. Замыкает топ-10 Турция, где столкновения на дороге спровоцировали 1,7% наших туристов.
Доля аварий по вине россиян от общего числа ДТП в Европе
|
Страна
|
ДТП от общего количества во всех странах, %
|
Белоруссия
|
34,8
|
Польша
|
9,7
|
Германия
|
9,4
|
Финляндия
|
8,8
|
Эстония
|
5
|
Литва
|
4,6
|
Латвия
|
3,5
|
Чехия
|
1,8
|
Австрия
|
1,8
|
Турция
|
1,7
Самые дорогие аварии с участием наших соотечественников происходят в Финляндии. Там средний размер ущерба составляет 3,5 тыс. евро. На втором месте аварии на территории Германии, где средний ценник достигает 3,2 тыс. евро. Замыкают тройку лидеров аварии в Австрии, средний ущерб которых равен 3 тыс. евро.
Топ-10 наших «достижений» на дорогах Европы выглядит следующим образом. На четвертом месте с большим отрывом от тройки лидеров оказались ДТП на территории Польши, где средний ущерб равен 2,3 тыс. евро. Пятое место — за авариями в Чехии, средняя «стоимость» которых составила 2 тыс. евро. Шестое место досталось нашим эстонским авариям, средний ущерб от них равен 1,7 тыс. евро. На седьмом и восьмом местах рейтинга расположились убытки из-за ДТП в Латвии и Литве — 1,2 и 1,1 тыс. евро соответственно. Замыкают список Белоруссия (800 евро) и Турция (700 евро).
Размер среднего убытка в ДТП по странам Европы
|
Страна
|
Размер среднего убытка, евро
|
Финляндия
|
3500
|
Германия
|
3200
|
Австрия
|
3000
|
Польша
|
2300
|
Чехия
|
2000
|
Эстония
|
1700
|
Латвия
|
1200
|
Литва
|
1100
|
Белоруссия
|
800
|
Турция
|
700
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