Новый тип автомошенников: как они работают

В Москве начали действовать новые автоаферисты. Они маскируют свои автомобили под транспорт Центра организации дорожного движения.

Вернее, под службу «Дорожный патруль», помогающую оформлять аварии. На их автомобили нанесена раскраска и логотип, схожие с теми, что использует дорожный патруль. Только вместо надписи «Дорожный патруль» на их автомобилях нанесено «Центр оформления ДТП».

«В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников „Дорожного патруля“ ЦОДД, вымогают деньги с водителей! Будьте бдительны! Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию!» — появилась запись в официальном Twitter ЦОДД.

Как именно вымогают деньги аферисты, в ЦОДД не уточнили, по всей видимости, речь идет о «вознаграждении» при оформлении аварии без участия сотрудников ГИБДД.

Так выглядит настоящий «Дорожный патруль» Москвы

При этом в ЦОДД напоминают, что «Дорожный патруль» никогда не берет деньги за свою помощь. Их автомобили имеют ярку окраску, сотрудники одеты в форменную одежду ЦОДД и имеют соответствующие удостоверения.

Кроме выполнения непосредственных обязательств сотрудникам «Дорожного патруля» приходится спасать животных на дороге.

Летом в центре Москвы «Дорожный патруль» пересел на велосипеды.

Фото: ЦОДД Москвы