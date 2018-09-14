Задержаны новые автомошенники: чем они промышляли

Столичная ГИБДД нашла автомобиль, который имел цветографию, схожую с «Дорожным патрулем» Центра организации дорожного движения.

Накануне ЦОДД предупредил водителей о действующих на московских дорогах мошенниках, которые нанесли на свой автомобиль цветографию, схожую с той, что использует столичный «Дорожный патруль». Мошенники останавливались около мелких аварий и предлагали помощь в оформлении ДТП, вымогая деньги.

И вот через сутки столичная ГИБДД нашла автомобиль, который использовался предприимчивыми гражданами. Логотипы ЦОДД с него уже были сняты. Но, как сообщает ЦОДД в своем твиттере, находящиеся в машине были доставлены в полицию для проверки. Какое наказание им может грозить за использование символики ЦОДД, неизвестно.

«Дорожный патруль» ЦОДД занимается помощью водителям на дорогах, оформлением ДТП без участия сотрудников ГИБДД, а также мониторит ситуацию на столичных дорогах. Вся помощь оказывается бесплатно.

Фото: ЦОДД

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