Задержаны новые автомошенники: чем они промышляли

Столичная ГИБДД нашла автомобиль, который имел цветографию, схожую с «Дорожным патрулем» Центра организации дорожного движения.

Накануне ЦОДД предупредил водителей о действующих на московских дорогах мошенниках, которые нанесли на свой автомобиль цветографию, схожую с той, что использует столичный «Дорожный патруль». Мошенники останавливались около мелких аварий и предлагали помощь в оформлении ДТП, вымогая деньги.

И вот через сутки столичная ГИБДД нашла автомобиль, который использовался предприимчивыми гражданами. Логотипы ЦОДД с него уже были сняты. Но, как сообщает ЦОДД в своем твиттере, находящиеся в машине были доставлены в полицию для проверки. Какое наказание им может грозить за использование символики ЦОДД, неизвестно.

«Дорожный патруль» ЦОДД занимается помощью водителям на дорогах, оформлением ДТП без участия сотрудников ГИБДД, а также мониторит ситуацию на столичных дорогах. Вся помощь оказывается бесплатно.

Кроме выполнения непосредственных обязательств сотрудникам «Дорожного патруля» приходится спасать животных на дороге.

Летом в центре Москвы «Дорожный патруль» пересел на велосипеды.

Фото: ЦОДД