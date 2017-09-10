Новый Kia Ceed GT: ставка на управляемость и звук

Со слов руководства Kia, автомобиль не призван стать самым быстрым или иметь самую сногсшибательную динамику. Его конек — управляемость и устойчивость на виражах.

Kia Ceed GT способен звучать так, как никто прежде

Успех первых cee’d GT и pro_cee’d GT показал компании, в каком направлении нужно двигаться. Так, в шоу-румах дилеров появились автомобили Stinger и Optima GT. Тем временем Ceed GT остается в строю, и сегодня стали известны подробности второго поколения проспортивного хэтчбека, которое приходит на смену cee’d GT, выпускаемого с 2013 года.

Ceed GT оснащается турбированным двигателем T-GDI объемом 1,6 л мощностью 204 л.с. и с крутящим моментом 265 Нм, который доступен в широком диапазоне — с 1500 до 4500 об/мин. Чтобы лучше прочувствовать пик крутящего момента, растянувшийся на 3000 оборотов, покупатель может заказать Kia Ceed GT с механической 6-ступенчатой коробкой. Не менее интересной должна оказаться и езда на проспортивном хэтчбеке, впервые оборудованном новым 7-ступенчатым роботом 7DCT с двумя сцеплениями. Эту трансмиссию компании Kia и Hyundai разработали самостоятельно и устанавливают на многие свои модели. Кстати, отзывы об этом роботе самые разнообразные.

Диффузор заднего бампера и два патрубка выхлопной системы говорят об особенном моторе

Для того чтобы рев мотора не терялся в городском гуле, разработчики оснастили GT электронным генератором звука: рокот работающего двигателя идет прямо в салон через аудиоколонки. За насыщенность тембра выхлопа отвечает специальная заслонка в глушителе, которая открывается на всю во время интенсивных разгонов.

От обычного Ceed модель GT отличается не только мотором, но и подвеской. Она имеет адаптированную геометрию и настроена иначе. Над доработкой подвески Ceed GT инженеры трудились полгода. В результате автомобиль стал ниже на 5 мм за счет уменьшения дорожного просвета, получил жесткие пружины, но более мягкие стабилизаторы поперечной устойчивости. В результате крены хэтчбека уменьшились, а пятно контакта шин с дорожным покрытием теперь стабильнее. При этом разработчики сделали систему курсовой устойчивости ESC менее чувствительной. Тем не менее опаснее Ceed GT не стал, так как дополнительно оборудован системой стабилизации VSM.

Kia Ceed GT отличают хром и красные акценты

Чтобы тормозная динамика соответствовала разгонной, были увеличены размер и толщина тормозных дисков. Доработки коснулись и рулевого управления — оно стало «короче» на 17%, чем у предшественника cee’d GT.

От гражданского Ceed версия GT отличается наличием 18-дюймовых колес, бамперов особого дизайна с диффузорами и спойлером над задним стеклом. Автомобиль украшен хромированными полосками вокруг решетки радиатора и рамок дверных стекол. Кроме того, решетка радиатора, спойлер в переднем бампере и накладки на пороги имеют красные штрихи. Также красным выкрашены тормозные суппорты.

Салон Kia Ceed GT также имеет красные акценты

Главные отличия в салоне Ceed GT — усеченный снизу обод рулевого колеса с логотипом «GT» в центре, алюминиевые накладки на педали, подрулевые переключатели передач (на версиях с роботом), а также спортивные сиденья.

Kia Ceed GT ориентирован на европейский рынок. Не исключено, что этот горячий хэтчбек появится в продаже и в России.

Узнать, каким Ceed GT будет на ходу, пока невозможно, зато особенности езды гражданского Kia Ceed перестали быть секретом. Читайте наш тест-драйв хэтчбека.

Kia предлагает новый Ceed в хороших комплектациях за приемлемую цену: от 950 тыс. рублей.

Фото: Kia