Автомобили с пробегом ветшают и дешевеют

Этим летом средняя цена подержанных машин снизилась на 8,7% относительно лета 2017 года.

Выяснилось, что, в основном, подержанный автомобиль на российском рынке подешевел на 8,7%, а его средняя цена составила 477 599 рублей. Треть машин, выставленных на продажу, насчитывают 10–15 лет. Также большой сегмент (23%) автомобилей, чей возраст составляет 4–6 лет; на третьем месте 7-9-летние авто. Состояние рынка подержанных автомобилей, выставленных на продажу летом 2018 года, проанализировали специалисты компании CarPrice. Объясняется все просто: российский авторынок стал старше, автомобили на нем дряхлеют, поэтому и дешевеют. Трехлетки (обычно самые свежие на рынке) покупатели скидывают не так охотно, как раньше, наблюдая, что будет дальше с курсом валют. Таким образом обветшание рынка бэушек отражается и на стоимости машин. Самыми востребованными на рынке автомобилей с пробегом этим летом оказались Ford Focus третьего поколения и рестайлинговый Opel Astra. Впрочем, они лидируют уже второе лето подряд. В ведущую пятерку онлайн-продаж вошли также Lada Granta, Ford Focus второго поколения и Hyundai Solaris.

ТОП-10 самых популярных моделей рынка автомобилей с пробегом (лето-2018)

№п/п Модель авто 1 Ford Focus III 2 Opel Astra H Рестайлинг 3 ВАЗ (Lada) Granta 4 Ford Focus II Рестайлинг 5 Hyundai Solaris I 6 Chevrolet Lacetti 7 Skoda Octavia II Рестайлинг 8 Kia Rio III 9 Volkswagen Polo V 10 Chevrolet Cruze I

Фото: «За рулем»