Автомобили с пробегом ветшают и дешевеют

Выяснилось, что, в основном, подержанный автомобиль на российском рынке подешевел на 8,7%, а его средняя цена составила 477 599 рублей. Треть машин, выставленных на продажу, насчитывают 10–15 лет. Также большой сегмент (23%) автомобилей, чей возраст составляет 4–6 лет; на третьем месте 7-9-летние авто. Состояние рынка подержанных автомобилей, выставленных на продажу летом 2018 года, проанализировали специалисты компании CarPrice. Объясняется все просто: российский авторынок стал старше, автомобили на нем дряхлеют, поэтому и дешевеют. Трехлетки (обычно самые свежие на рынке) покупатели скидывают не так охотно, как раньше, наблюдая, что будет дальше с курсом валют. Таким образом обветшание рынка бэушек отражается и на стоимости машин. Самыми востребованными на рынке автомобилей с пробегом этим летом оказались Ford Focus третьего поколения и рестайлинговый Opel Astra. Впрочем, они лидируют уже второе лето подряд. В ведущую пятерку онлайн-продаж вошли также Lada Granta, Ford Focus второго поколения и Hyundai Solaris.
- Среди самых популярных внедорожников с пробегом в России лидирует Lada 4x4.
- В целом рынок бэушек растет, хотя и не так стремительно, как рынок новых легковых автомобилей.
- Также недавно аналитики выяснили, автомобилей каких марок в России больше всего. Безусловный лидер — Lada, а кто следует за ней?
ТОП-10 самых популярных моделей рынка автомобилей с пробегом (лето-2018)
|
№п/п
|
Модель авто
|
1
|
Ford Focus III
|
2
|
Opel Astra H Рестайлинг
|
3
|
ВАЗ (Lada) Granta
|
4
|
Ford Focus II Рестайлинг
|
5
|
Hyundai Solaris I
|
6
|
Chevrolet Lacetti
|
7
|
Skoda Octavia II Рестайлинг
|
8
|
Kia Rio III
|
9
|
Volkswagen Polo V
|
10
|
Chevrolet Cruze I
Фото: «За рулем»
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