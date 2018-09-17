Mitsubishi показала обновленный L200 на первых фото

Mitsubishi опубликовала пространный материал об истории успеха пикапа L200. Заодно японцы обнародовали и первый тизер обновленного пикапа, который дебютирует в этом году.

Внешность обновленного Mitsubishi L200 будет унифицирована с дизайном модельного ряда марки

Нынешнее поколение L200 достигло середины своего жизненного цикла. С момента выхода нынешнего Mitsubishi L200 на рынок в 2015 году прошло три года. Теперь пикап ожидает «подтяжка лица» и оснащение некоторыми новыми современными опциями, после чего начнется подготовка автомобиля нового поколения. Обновленная же версия L200 может появиться в продаже уже в этом году. Вероятно, премьера пикапа состоится на автошоу в Париже, хотя в релизе не сказано ни слова о дате и месте презентации. Местом мировой премьеры может стать и автосалон в Таиланде — стране, где производится L200.

Mitsubishi L200 на тестах на дорогах общего пользования

Напомним, что Mitsubishi L200 выпускается с 1978 года. На некоторых рынках он носит название Triton, в Японии — Forte, а на американском рынке он назывался либо Mitsubishi Truck, либо L200. Кроме того, там он продавался и под марками Dodge (Ram 50) и Plymouth (Arrow).

В России пикам Mitsubishi всегда продавался под именем L200. У нас он пользуется высокой популярностью. Например, с января по август 2018 года россияне приобрели почти 2 тыс. экземпляров этого пикапа.

Одновременно готовится обновление Mitsubishi Pajero Sport, который также попался на тестах.

На днях в продажу поступил обновленный Mitsubishi Outlander.

Фото: Mitsubishi, Autoevolution.com