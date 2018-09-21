Страховая заплатит в любом случае: порядок возмещения ущерба при ДТП хотят изменить

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому страховщиков обяжут исполнять все обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов из-за ДТП, даже если у виновного в аварии нет полиса ОСАГО.

ЛДПР предлагает изменить порядок возмещения ущерба при ДТП, такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Суть инициативы пояснил один из ее авторов — Ярослав Нилов. Столкнулись два автомобиля — у пострадавшего есть полис ОСАГО, а у виновного нет или он просрочен. И тогда пострадавший, а между прочим он законопослушный гражданин, обязан сам собирать документы, бегать по судам, нести судебные расходы, чтобы стребовать с виновника возмещение ущерба. Согласно закону, в этом случае страховщик потерпевшего не обязан возмещать ему ущерб. Это ситуация в корне неверная и несправедливая, считает депутат.

«Получается, потерпевший остается заложником недобросовестности виновного лица и вынужден самостоятельно нести бремя по взысканию с него причиненного вреда в судебном порядке, что подтверждается правовой позицией Верховного суда РФ», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Предложенный депутатами законопроект обязывает страховую компанию возмещать потерпевшему, застраховавшему в ней гражданскую ответственность, ущерб вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного лица. То есть нужно переложить на страховщика все бремя ответственности, ведь их клиент заключил договор страхования, и не его вина, что виновник оказался недобросовестным автовладельцем. Выплатив ущерб, страховая компания уже потом сама будет разбираться с виновником, участвовать в судах и требовать с него возмещение. Депутаты полагают, что для этого у страховщиков есть необходимые кадры и ресурсы. И эта поправка вполне в русле декларируемых целей ОСАГО.

Напомним, что 1 сентября должны были расширить тарифный коридор ОСАГО, но потом процесс притормозили, так как Банк России решил провести дополнительные исследования целесообразности этого шага.

Российский союз автостраховщиков собирался предложить нововведение — использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти без согласования с автовладельцем. Многие машины сильно изношены, использовать при ремонте таких автомобилей новые запчасти просто невыгодно страховым компаниям. Но потом обсуждение этой темы сошло на нет.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС