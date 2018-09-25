«Величайшая гонка в истории»: 11 суперкаров и один кроссовер

Американцы сравнили в драге, то есть в заезде по прямой, несколько суперкаров и затесавшийся к ним в компанию кроссовер.

В принципе, World’s Greateast Drag Race проводится уже в восьмой раз, и каждый раз журналисты издания Motor Trend, которое и устраивает заезд, называют ее «величайшей». Спорить сложно: такому набору автомобилей в одном сравнительном тесте позавидует любой.

В этом году заезд на классические 402 метра со стартом с места проводился в восьмой раз. В гонке приняли участие как истинные суперкары вроде McLaren 720S или Porsche 911 GT2 RS, так и просто «горячие» модели, такие как Honda Civic Type R, Mazda MX-5 Club, Kia Stinger GT и даже кроссовер Alfa Romeo Stelvio. Последний был представлен в самой мощной модификации Quadrifoglio и оказался единственным представителем сегмента SUV на линии старта.

Результат гонки оказался прогнозируемым: победитель прошел 402 метра за 10,1 секунды, успев разогнаться до 227,7 км/ч. Правда, стартовал он не лучшим образом. Вообще, такие заезды крайне субъективны, так как в них не избавиться от человеческого фактора, да и собраны на старте уж больно разномастные машины. Тем не менее, такое количество очень крутых автомобилей в одном месте редко кому удается собрать.

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Фото, видео: Youtube