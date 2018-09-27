Зимние шины-2019. Эксперты «За рулем» выбрали лучшие

Впереди зимний сезон и неизбежная смена летних шин на зимние. «За рулем» собрал 12 комплектов «шиповок» и выбрал лучшие из них.

В этом году мы провели необычные испытания, где доступные по цене шины с Востока встретились с технологичными, произведенными западными компаниями. С каждой стороны в тестах принимало участие по шесть 15-дюймовых комплектов. Такой размер был взят в силу распространенности на бюджетных автомобилях, которые сегодня «держат» большую часть рынка.

Стоит ли переплачивать за раскрученный бренд и самые современные технологии или можно сэкономить? «За рулем» провел испытания на полигоне в Швеции, а их результаты получились не самыми очевидными. Все подробности читайте в сентябрьском номере «За рулем» и на нашем сайте в ближайшее время.

Фото: Константин Якубов /«За рулем»

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