Lada Vesta Sport: о цене, комплектации и скорости

Стали известны ориентировочные цены и комплектации самой крутой Весты, которая получила приставку Sport в названии.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Вернее, одной комплектации: спортседан будет предлагаться в единственной версии, самой богато оснащенной. Пока на АВТОВАЗе не говорят точную цену, предлагая ориентироваться на 900 тысяч рублей. Для такой Весты будет предложен пакет опций, включающий обогрев лобового стекла, навигацию и камеру заднего вида. Обойдется он в дополнительные 30–35 тысяч рублей. На этом все: больше завод для спортивной модификации седана предлагать ничего не будет.

От обычной Весты спортивную модификацию отличает заниженный дорожный просвет (до 162 мм), агрессивный аэродинамический обвес, 17-дюймовые легкосплавные колеса, отделка потолка салона алькантарой, сиденья с комбинированной обшивкой и интегрированными подголовниками.

Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель, мощность которого силами отделения Lada Sport была увеличена со 122 до 145 л.с. Коробка передач — исключительно 5-ступенчатая механическая.

«За рулем» уже успел протестировать эту новинку, которая стала самой яркой серийной премьерой завода в этом году. Со всеми подробностями можно ознакомиться в материале «Лада Веста Спорт: 107 новых деталей и 121 модернизированная». Выводы, правда, вряд ли порадуют поклонников быстрой езды: даже на бумаге разгон до «сотни» занимает 9,6 секунды. Слишком дорогая? Но топовая версия Лады Vesta SW Cross тоже перевалила за 900 тыс. руб., а такого антуража не имеет.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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