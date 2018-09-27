Lada Vesta Sport: о цене, комплектации и скорости

Стали известны ориентировочные цены и комплектации самой крутой Весты, которая получила приставку Sport в названии.

Вернее, одной комплектации: спортседан будет предлагаться в единственной версии, самой богато оснащенной. Пока на АВТОВАЗе не говорят точную цену, предлагая ориентироваться на 900 тысяч рублей. Для такой Весты будет предложен пакет опций, включающий обогрев лобового стекла, навигацию и камеру заднего вида. Обойдется он в дополнительные 30–35 тысяч рублей. На этом все: больше завод для спортивной модификации седана предлагать ничего не будет.

От обычной Весты спортивную модификацию отличает заниженный дорожный просвет (до 162 мм), агрессивный аэродинамический обвес, 17-дюймовые легкосплавные колеса, отделка потолка салона алькантарой, сиденья с комбинированной обшивкой и интегрированными подголовниками.

Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель, мощность которого силами отделения Lada Sport была увеличена со 122 до 145 л.с. Коробка передач — исключительно 5-ступенчатая механическая.

«За рулем» уже успел протестировать эту новинку, которая стала самой яркой серийной премьерой завода в этом году. Со всеми подробностями можно ознакомиться в материале «Лада Веста Спорт: 107 новых деталей и 121 модернизированная». Выводы, правда, вряд ли порадуют поклонников быстрой езды: даже на бумаге разгон до «сотни» занимает 9,6 секунды. Слишком дорогая? Но топовая версия Лады Vesta SW Cross тоже перевалила за 900 тыс. руб., а такого антуража не имеет.

Спортседан не является движетелем продаж, а вот обновленная Lada Granta — вполне.

Ближе к концу году АВТОВАЗ выведет на рынок кросс-вариант хэтчбека Lada XRAY.

Фото: АВТОВАЗ