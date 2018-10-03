BMW не будет делать пикап. И вот почему

Чтобы пикап BMW был типичным BMW, нужно особое шасси, но даже это не решит всех проблем.

Пикап от BMW — миф

Вы не верили, что Mercedes-Benz сделает пикап? И вот он перед нами — Mercedes-Benz Х-класса. Теперь пришло время не верить, что пикап с двойной кабиной сделает компания BMW.

О пикапах BMW и о том, что мешает им появиться даже в планах, не говоря уже о продажах, рассказал член совета директоров BMW Клаус Фролич. Откровенничать менеджеру пришлось с австралийским изданием Caradvice, на родине которого пикапы безумно популярны.

Теоретически, если предположить, в деле создания пикапа компания BMW может воспользоваться разработками своего партнера по проекту Supra и Z4, компании Toyota и просто перелицевать пикап Hilux, оснастив его премиальными опциями и так далее. По этому пути пошли в компании Mercedes-Benz, превратив Nissan Navara в Х-класс.

Клаус Фролич отметает этот путь развития модельного ряда BMW. В случае проекта Supra/Z4 компания BMW была старшим партнером, и Z4 получился настоящим «баварцем». На взгляд топ-менеджера, классическая рамная платформа пикапа для автомобиля BMW не годится из-за особенностей «походки». Возможно, для сохранения управляемости подошел бы несущий кузов, но тогда пикап не будет полноценным грузовиком. То есть компромисса в этом вопросе не существует. Клаус Фролич заявляет прямо — ничто из имеющегося под рукой для создания пикапа BMW не годится.

Кроме того, Флорич отмечает низкий спрос на пикапы премиальных брендов: всем нужны пикапы средней ценовой категории, а премиальные дорогие пикапы продаются ни шатко ни валко.

«Рыночного потенциала для пикапа BMW нет, — говорит Фролич. — Если во всем мире Mercedes-Benz продает менее 4000 штук пикапов X-класса в месяц, то рынка там нет. Я не вижу доказательств, что мы можем сделать хорошее предложение на рынке пикапов».

Стихия BMW — создание сбалансированных проспортивных автомобилей, как последняя новинка — BMW 3-й серии.

Еще более интересной на ходу обещает быть другая новинка BMW — родстер Z4.

Фото: BMW