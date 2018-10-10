Может ли Ford EcoSport противостоять конкурентам? Отвечает «За рулем»

После обновления компактный кроссовер Ford серьезно изменился. Эксперты журнала «За рулем» протестировали его в компании двух одноклассников: один популярный, второй — «китаец», не хватающий звезд с неба.

Ford EcoSport давно прописался в России: машину собирают на СП в Татарстане. Но пока кроссоверу с «голубым овалом» на радиаторной решетке нечего было предъявить массовым конкурентам.

После рестайлинга машина серьезно изменилась внутри, хотя внешне практически осталась прежней. Экспертная группа «За рулем» провела сравнительные испытания обновленной машины, взяв в спарринг-партнеры популярный Renault Kaptur и китайский Haval H2.

Все подробности читайте в октябрьском номере «За рулем» и завтра на нашем сайте.