Мистика, да и только: на российской дороге пропала фура с колбасой

По пути из Санкт-Петербурга в Смоленск без вести пропал грузовик, везший колбасу шести заказчикам.

Что случилось с грузовиком и колбасами — неизвестно

В правоохранительные органы с заявлением обратился менеджер компании «Люкс Лайн». В нем он сообщил, что водитель грузовика, везшего колбасные изделия в Смоленск, пропал вместе с автомобилем и грузом.

Как стало известно следователям, водитель, чей возраст составляет 25 лет, произвел погрузку колбас на территории мясоперерабатывающего комбината на проспекте Обуховской обороны Санкт-Петербурга и выехал в Смоленск еще 7 октября в половине шестого вечера, передают слова полицейских «Невские новости». Согласно накладным, стоимость груза колбасных изделий составляла чуть более 3,2 млн рублей.

Получить этот груз должны были шесть заказчиков, но они так и не дождались обещанного товара. Где сейчас находится автомобиль — неизвестно. Сигнала от него не поступает. Нет информации и о том, на каком отрезке маршрута пропал грузовик.

По факту пропажи грузовика, его водителя и колбасных изделий проводится проверка. Все они объявлены в розыск.

Недавно на видео попал очень интересный способ перевозки грузов.

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