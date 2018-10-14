Водитель заснула за рулем и «припарковалась» на стене здания

Перед прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предстало необычное зрелище...


Сотрудники полиции уезда Ястарня (Польша) были вызваны на происшествие и увидели красный корпус Фольксвагена, аккуратно «приложенный» к стене здания. Инцидент произошел рано утром.

На месте было установлено, что 40-летняя местная жительница заснула за рулем. Volkswagen, которым она управляла, съехал с обочины дороги, снес деревянный забор, сарай, повредил щиток электропередачи и после переворота приземлился на фасаде здания.

Экспертиза показала, что женщина была абсолютно трезва, она практически не пострадала и за дорожно-транспортное происшествие ей был выписан штраф. Кроме того, ей предстоит возместить нанесенный ущерб.

Фото: Onet.pl

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые