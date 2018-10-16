Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост

На объездной трассе Владивостока грузовик с поднятым кузовом снес пешеходный мост. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным МЧС, инцидент произошел в 06:05 по местному времени на объездной трассе Седанка — Патрокл в районе поворота на бухту Тихая. У самосвала во время движения самопроизвольно поднялся кузов, после чего он снес пешеходный виадук (металлическая конструкция длиной около 40 м). Мост при падении перекрыл две полосы дороги, движение было парализовано. Пришлось организовывать объезд через улицу Катерная. Жертв и пострадавших нет.

Пресс-служба регионального управления МЧС уже отчиталась, что в 15.40 (хбр) металлическую конструкцию с проезжей части убрали, а движение восстановили. На ликвидацию последствий происшествия привлекли 41 человека и 14 единиц техники.

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Фото: Пресс-служба администрации города Владивосток/ТАСС