Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост

По данным МЧС, инцидент произошел в 06:05 по местному времени на объездной трассе Седанка — Патрокл в районе поворота на бухту Тихая. У самосвала во время движения самопроизвольно поднялся кузов, после чего он снес пешеходный виадук (металлическая конструкция длиной около 40 м). Мост при падении перекрыл две полосы дороги, движение было парализовано. Пришлось организовывать объезд через улицу Катерная. Жертв и пострадавших нет.
Пресс-служба регионального управления МЧС уже отчиталась, что в 15.40 (хбр) металлическую конструкцию с проезжей части убрали, а движение восстановили. На ликвидацию последствий происшествия привлекли 41 человека и 14 единиц техники.
- Совсем недавно в Амурской области мост обрушился на железнодорожное полотно. Считается, что грузовик, который в тот момент двигался по мосту, был настолько перегружен, что это могло стать причиной аварии. Кроме водителя, который был госпитализирован с травмами, никто не пострадал.
- Летом в Москве водитель ЦОДД снес комплекс фиксации, задев за ограничитель на дороге.
- В Московской области на Ярославском шоссе водитель самосвала забыл опустить кузов и врезался в пешеходный мост. Мост обвалился, один человек пострадал.
Видео: YouTube
Фото: Пресс-служба администрации города Владивосток/ТАСС
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