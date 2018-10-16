Старыми запчастями чинить машины по ОСАГО не будут. Будут отечественными

Центробанк высказался резко против инициативы Российского союза автостраховщиков, который предложил использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте машин по ОСАГО.

В августе исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил о том, что страховщики в ходе реформы ОСАГО планируют внести предложение, которое бы разрешало использовать при ремонте автомобилей б/у запчасти.

В Центробанке заявили о том, что выступают резко против данной инициативы, так как при ремонте необязательно использовать оригинальные запчасти, а можно использовать те, что производятся на территории России.

«Банк России пока не получал такие предложения РСА, но мы знаем, что этот вопрос обсуждается. Банк России против того, чтобы была возможность использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти. Запчасти должны быть новыми, хотя необязательно оригинальными, сделанными на заводе автопроизводителя в Японии или Германии. Это могут быть запчасти, изготовленные по лицензии на заводах в России», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ведомства.

В Минфине, который также принимает участие в реформировании системы ОСАГО, также заявили, что никаких предложений на этот счет не получали.

В РСА обосновывали свое предложение тем, что автопарк в регионах России серьезно изношен и многие сервисы отказываются брать в ремонт старые машины, отдавая предпочтение свежим, с запчастями для которых нет проблем. Впрочем, бэушные и восстановленные запчасти при ремонте по ОСАГО можно использовать и сегодня, но только с согласия владельца автомобиля.

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