Недорогие автомобили: чьи фары лучше? «За рулем» знает ответ

Эксперты провели большой тест головной светотехники доступных автомобилей со штатными лампами, с которыми они сходят с конвейера заводов.

От головного света автомобилей зависит безопасность. Конечно, производители дорогих премиальных автомобилей уже используют не только ксенон, но и светодиоды и даже лазерные фары. Но ведь в массе своей машины чаще оснащены обычными галогенками, а именно их больше всего на дороге.

В испытаниях участвовали 11 моделей разных производителей. На нескольких моделях эксперты «За рулем» проверили светотехнику на машинах как с рефлекторной оптикой, которая устанавливается на недорогие комплектации, так и с линзованной, которой могут похвастать богатые комплектации автомобилей. Попали на испытания и автомобили со штатной светодиодной оптикой.

Выводы оказались неоднозначными, узнать их можно в октябрьском номере журнала «За рулем» и в ближайшее время на нашем сайте.

Фото: Константин Якубов / «За рулем»