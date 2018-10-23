Volkswagen показал новый кроссовер на видео

До официальной премьеры модели Volkswagen T-Cross остались считаные дни.

В преддверии премьеры Volkswagen T-Cross, которая состоится 25 октября, компания опубликовала видео кроссовера. В ролике показаны как элементы внешнего дизайна, так и салон машины.

Будучи построенным на базе VW Polo (платформа MQB A0), кроссовер T-Cross получил немало общих с ним элементов. Это, например, полностью цифровая приборная панель и центральная консоль, которая, к слову, будет оснащаться беспроводным зарядным устройством. То есть, чтобы зарядить гаджет, достаточно просто положить его в предназначенную для этого нишу, оснастив перед этим специальным приемным устройством.

Оснащаться кроссовер будет теми же двигателями, что и Polo. Это литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор и 1,5-литровый агрегат, также оснащенный турбиной. В некоторых странах T-Cross получит и турбодизель объемом 1,6 литра. Пока неизвестно, будет ли автомобиль оснащаться системой полного привода. Не исключено, что кроссовер выпустят исключительно в переднеприводном варианте.

Также известно, что задний ряд сидений Volkswagen T-Cross может сдвигаться, увеличивая при этом объем багажника с 385 до 455 литров. При сложенных же спинках задних сидений объем багажного отделения вырастает до 1281 литра.

Другие подробности о новом самом маленьком кроссовере Volkswagen мы узнаем послезавтра, 25 октября. Следите за нашей новостной лентой!

Фото: Volkswagen