Бесценный груз: женщина посадила детей в багажник такси

Жительница московского района Котельники не посадила детей в салон, а погрузила их в багажник автомобиля.

Заваленные поклажей, дети отправились в поездку в багажнике такси

При перевозке шестерых или семерых детей женщина, вместо того чтобы вызвать еще одно такси, посадила двоих ребят, которым не досталось места в салоне, в багажник автомобиля, заботливо обложив их сумками. Наверное, для большей безопасности и чтобы тех не кидало по грузовому отсеку во время маневров. Или наоборот, чтобы по багажнику не разметало драгоценные сумки.

Водитель такси не отказался ехать с нарушением правил дорожного движения, а помог женщине разместить все необходимое в машине, после чего спокойно сел за руль и поехал по указанному адресу.

К счастью, такси оказалось универсалом и дети в багажнике не могли задохнуться. Кроме того, у них был прекрасный обзор по сторонам благодаря большой площади остекления автомобиля. Не хватало только удерживающих приспособлений, помимо сумок да ремней безопасности.

По словам соседей, наблюдавших за погрузкой, водитель такси, судя по всему, был хорошо знаком с беспечной, но жадной женщиной.

В России, кажется, существует целая культура перевозки детей в багажниках. Этим занимаются и родные матери.

Только треть детей России перевозится по всем правилам безопасности. Остальные — в группе риска в случае ДТП.

Фото, видео: YouTube