Ford рассекретил маленький и недорогой кросс-седан

Бразильское отделение компании представило модель Ford Ka Urban Warrior.

Увлечение кросс-версиями бюджетных седанов следом за Россией, кажется, охватывает и другие развивающиеся рынки. У нас в В-классе есть Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway, а в Южной Америке вскоре появится аналогичная модель, созданная на базе обновленного седана Ka.

Официально машину покажут на автосалоне в бразильском Сан-Паулу в качестве прототипа: в Ford говорят, что хотят сначала изучить реакцию публики на такую модификацию. Но тщательная проработка новой версии говорят о том, что «голубой овал» принял решение о запуске в производство новой модификации.

Ford Ka Urban Warrior создан по тому же принципу, что и хэтчбек Ka/Ka+ в версии Freestyle/Active. У седана немного увеличен дорожный просвет, перенастроена подвеска, а кузов украшен накладками из неокрашенного пластика.

На прототипе, который показали на спецмероприятии, интерьер как у обычного седана, но на серийной версии он наверняка получит контрастные вставки на передней панели и иную обшивку сидений.

В отличие от обычных версий, Ford Ka Urban Warrior планируется оснащать исключительно топовым 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем. Специально для местного рынка он адаптирован для работы как на бензине, так и на этаноле. В первом случае силовой агрегат выдает 128 л.с., во втором — 136 л.с.

В Ford активно испытывают кросс-версию седана. Например, тот экземпляр, что показали на мероприятии, уже пробежал 13 тысяч километров. Потому никаких сомнений в том, что машина станет серийной, нет.

На автосалон в Сан-Паулу Ford привезет и свой бюджетный кроссовер Territory.

Недавно Global NCAP провела краш-тест старой и новой Ford Fiesta, наглядно показав разницу в безопасности автомобилей одной модели разных лет выпуска.

Фото: Ford