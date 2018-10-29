Штраф не придет: в базе ГИБДД обнаружились «дыры»

Из-за слияния несколько баз данных в одну Госавтоинспекция не может выписать штрафы миллионам водителей.

О проблеме рассказал глава ГИБДД Михаил Черников во время совещания региональных руководителей, которое проходит в Сочи. По его словам из-за слияния нескольких баз огромное количество нарушителей невозможно наказать из-за неправильного адреса.

В первую очередь это касается штрафов, которые выписываются по нарушениям, зафиксированным камерами. Данные для протоколов берутся в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД М. Пять лет назад региональные базы начали объединять в одну, потратив на это 200 миллионов рублей. С января прошлого года ГИБДД использует исключительно ФИС, а региональные разрозненные базы ушли в прошлое.

В ФИС попадают данные о сданных теоретических экзаменах и зарегистрированных автомобилей, она же используется Центрами автоматической фиксации правонарушений (ЦАФАП). В последних получив данные с камер «пробивают» владельца по ФИС и выписывают постановление. В итоге из-за ошибок часть из них отправляется в помойку. Например, пишет «КоммерсантЪ», адрес владельца «ул. Строителей, дом 1, владение 1», но в ФИС адрес попал без указания владения. Программа сравнивает адрес с Федеральной информационной адресной системой и, обнаружив, что такого адреса нет, бракует постановление о штрафе.

Михаил Черников говорит о том, что в Москве из-за ошибок в ФИС ГИБДД М за два года не выписано более 5 миллионов штрафов. Это довольно крупная цифра, она составляет примерно 15% от общего числа выписанных в столице штрафов.

Другая проблема, которой коснулся Михаил Черников, касается введения возможного ограничения на въезд транспорта с низким экологическим классом. Соответствующие знаки уже ввели, но пока ни один регион их не применяет. По словам главного госавтоинспектора России, в ФИС ГИБДД М отсутствуют данные по экологическому классу примерно 60% зарегистрированных автомобилей.

Есть проблемы с Единой автоматизированной информационной системой по ТО (ЕАИСТО). Эксперты говорят, что она плохо защищена, потому большинство автовладельцев покупают диагностические карты, а не проходят обязательный техосмотр. Базу даже хотели передать в введенье страховщиков, но Российский союз автостраховщиков попросил на ее доработку 370–400 млн рублей, после чего было решено оставить ее у МВД, но немного доработать. На это потребуется 16 млн рублей. Но база до сих пор работает в тестовом режиме.

Ранее ГИБДД рассказала, как избежать просрочки при оплате штрафа и не попасть в базу тех, кому ограничен выезд из России.

Почта России готовит ведомственный приказ, согласно которому письма с постановлениями о штрафах будут храниться в отделениях всего неделю.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС