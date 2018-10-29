Новый Mitsubishi L200 показали на видео

Судя по последним шпионским снимкам и новому видеоролику, пикап кардинально изменится внешне.

Японская компания продолжает подогревать интерес к новому поколению пикапа Mitsubishi Triton/L200. Тайское отделение компании, а именно в Таиланде собирают машины, опубликовало новый видеотизер новинки, в котором на секунду мелькает его передняя часть. Также в Сети появились новые шпионские фотографии машины.

Судя по всему, передняя часть Triton/L200 будет решена в едином стиле с минивэнами Xpander и Deilca D5. Машина получит «двухэтажную» переднюю оптику с узкими фарами сверху и вертикальными блоками в бампере. Задние фонари будут вертикальными, тонкими и вытянутыми, но не такими странными, как на соплатформенном внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport.

Вероятнее всего, в ролике мелькает топовая версия Mitsubishi Triton/L200: решение со сложной оптикой спереди вряд ли подходит для утилитарных версий машины.

Официальная премьера нового поколения Mitsubishi Triton/L200 состоится 9 ноября: машину покажут на специальном мероприятии. Позднее она предстанет перед широкой публикой на автосалоне в Таиланде. Российское отделение компании уже подтвердило, что машина появится и на нашем рынке, но точные сроки пока не называет.

К обновлению готовится и внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который построен на базе L200.

В середине сентября в России стартовали продажи обновленного Mitsubishi Outlander.

Фото: New Triton Club / Facebook

Видео: Youtube