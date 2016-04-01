Женщина провела 6 дней в пустыне после ДТП

Автомобиль улетел с трассы, повис на дереве, но помощь пришла не сразу.

Выбраться по откосу на дорогу у женщины не хватило сил

Представьте себе: пустыня, вы слетели с дороги и врезались в густое мескитовое дерево, практически упав на него с 15-метровой высоты. Машина повисла в воздухе, вы внутри и не можете выбраться. У вас нет еды. У вас нет воды. На помощь рассчитывать не приходится, так как место аварии с дороги не видно. Это не сценарий триллера, а реальная история, произошедшая с 53-летней жительницей штата Аризона (США).

Женщина ехала по дороге, пересекающей отдаленный участок пустыни, находящейся к северу от города Феникс. В какой-то момент, в одном из поворотов она не справилась с управлением, снесла часть забора, идущего вдоль обочины, и вылетела с дороги под откос. Женщину обнаружили только спустя шесть дней после аварии.

«Бригада технического обслуживания Аризоны (ADOT) и работники ранчо проверяли изгородь загона для крупнорогатого скота вдоль шоссе 60, когда они заметили пролом в ограждении возле проезжей части. Через брешь они разглядели искореженный автомобиль в кроне мекситового дерева, растущего на 15 метров ниже по склону от дороги. Работники ADOT сообщили об этом в Аризонский отдел общественной безопасности, после чего на место был отправлен полицейский», — рассказали в департаменте общественной безопасности штата Аризона.

Полицейский Хюгель Калеб, члены экипажа дорожного обслуживания ADOT Зак Моралес и Джош Миллер, а также работник ранчо Дэйв Моралес обыскали машину и никого в ней не нашли. Тогда они пошли по следам, которые обнаружили рядом с транспортным средством, и примерно в полукилометре, в старом русле реки нашли женщину. Она была сильно обезвожена и имела серьезные травмы. Чтобы спасти пострадавшую, полицейский вызвал вертолет.

Пока они ожидали транспорт, женщина рассказала, что несколько дней она не могла выбраться из автомобиля. Затем ей это удалось, и она решила дойти до железной дороги, но из-за истощения у нее это не получилось, и она упала там, где ее нашли.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

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Фото: Департамент общественной безопасности штата Аризона