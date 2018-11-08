Названа дата премьеры новой Mazda 3

Японская компания раскрыла первую официальную информацию о новом поколении своей модели гольф-класса.

Публичная премьера машины состоится в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе, которое пройдет в конце ноября этого года. В Mazda обещают официально раскрыть все подробности 28 ноября, в первый из пресс-дней.

Судя по тизеру, на мотор-шоу будут представлены и седан, и хэтчбек Mazda 3 нового поколения. Японцы пока крайне скупы на официальные подробности о «трешке». В компании лишь говорят, что машина построена на «архитектуре нового поколения», которая получила название Skyactiv-Vehicle. В Mazda говорят о балансе между управляемостью и комфортом и «передовых двигателях» семейства Skyactiv. Mazda 3 станет первой моделью череды обновлений линейки Mazda.

Судя по неофициальной информации и короткому видео, серийная Mazda 3 будет, за исключением мелких деталей, повторять облик концепта Kai, который японцы показывали в прошлом году на домашнем автосалоне в Токио.

Недавно были объявлены российские цены на обновленный седан Mazda 6.

Ранее в Сети оказались патентные изображения новой Mazda 3.

Фото: Mazda