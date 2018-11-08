Объезд пробки по встречке закончился позором

Два умника, собиравшиеся объехать пробку по полосе встречного движения, уперлись в целый батальон полиции.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Audi A1
Audi A1

Audi > A1

Двое водителей, уверенных в своей исключительности, решили объехать пробку по пустующей полосе встречного движения, чтобы не тратить драгоценное время на прозябание в дорожном заторе, как прочие автомобилисты и их пассажиры.

Возглавил прорыв непокорных водитель на черном и оттого еще более статусном Mercedes-Benz C-класса. Следом за ним, словно приспешник зла, пристроился Audi A1. Оба нарушителя быстро скрываются из поля зрения видеорегистратора, но так же быстро возвращаются с позором, поджав выхлопные трубы. Еще через секунду становится понятно, что так напугало самопровозглашенных хозяев дорог: мотополиция в количестве аж одиннадцати рассерженных инспекторов.

Мгновенная кара очень развеселила других автомобилистов, относящихся к окружающим с гораздо большим уважением, а потому терпеливо стоящих в пробке.

Фото, видео: YouTube

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