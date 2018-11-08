Объезд пробки по встречке закончился позором

Автомобильный калькулятор: во сколько вам обойдется экономия на антифризе «На здоровье не экономят», — гласит народная мудрость. И мы ответственно заявляем, что это выражение актуально не только для вашего собственного организма, но и для «здоровья» вашего авто. Ведь, согласитесь, проще один раз купить хороший шерстяной шарф, чем потом бегать по аптекам и покупать дорогие лекарства, которые в итоге обойдутся втридорога. Вот и с автомобилем та же история. Экономим время при замене масла Замена масла, если мотор вашего автомобиля прикрыт стальной защитой, — дело трудо- и времязатратное, ведь защиту приходится снимать, а потом ставить на место. Бывалый читатель «За рулем» придумал, как упростить и ускорить процесс, и получил заслуженный приз. 5 причин полюбить Renault Kaptur Play и забыть про другие кроссоверы В этом году популярный кроссовер под французской маркой получил спецверсию, которая серьезно отличается от обычной машины. «За рулем» рассказывает, что же в варианте Play интересного и почему к нему стоит присмотреться повнимательнее.