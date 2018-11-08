Объезд пробки по встречке закончился позором

Двое водителей, уверенных в своей исключительности, решили объехать пробку по пустующей полосе встречного движения, чтобы не тратить драгоценное время на прозябание в дорожном заторе, как прочие автомобилисты и их пассажиры.
Возглавил прорыв непокорных водитель на черном и оттого еще более статусном Mercedes-Benz C-класса. Следом за ним, словно приспешник зла, пристроился Audi A1. Оба нарушителя быстро скрываются из поля зрения видеорегистратора, но так же быстро возвращаются с позором, поджав выхлопные трубы. Еще через секунду становится понятно, что так напугало самопровозглашенных хозяев дорог: мотополиция в количестве аж одиннадцати рассерженных инспекторов.
Мгновенная кара очень развеселила других автомобилистов, относящихся к окружающим с гораздо большим уважением, а потому терпеливо стоящих в пробке.
- Исключительные люди все-таки бывают. Особенно их много в России. Вот, например, смотрите: велосипедист катится по полосе встречного движения под охраной ГИБДД.
- Выезд на встречку приводит к очень страшным авариям. Что происходит потом с виновниками подобных ДТП и достаточно ли они наказаны? Особенно интересно узнать, что становится не с обычными виновниками, а с блатными и звездными.
Фото, видео: YouTube
Читать комментарии