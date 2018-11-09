Mitsubishi представила новый L200: все изменения после обновления

Пикап изменился эволюционно, как внешне, так и по технической части.

Машина была представлена в Таиланде под именем Triton, под которым продается на местном рынке. У нас же эта модель традиционно носит индекс L200. В 2018 году отмечается 40-летний юбилей Mitsubishi L200, потому японская компания довольно продолжительное время подогревала интерес к премьере, называя пикап полностью новым.

Но, несмотря на довольно заметные изменения во внешности, новым L200 оказался лишь на бумаге: по сути перед нами глубокий рестайлинг. Машина получила полностью новую переднюю часть в стиле минивэна Xpander (в таком же духе будет выполнен и рестайлинг Delica). У него двухэтажная оптика с узкими фарами сверху и вертикальными блоками в переднем бампере, фирменные наплывы переднего бампера, которые в Mitsubishi называют Dynamic Shield, и очень узкая радиаторная решетка. Сзади изменений практически нет: поменялись фонари, габаритные огни в которых теперь имеют форму вертикальных полосок.

Интерьер пикапа остался практически прежним. Но здесь появилась новая мультимедийная система, а также несколько новых полезных опций, например USB-розетки для зарядки гаджетов как спереди, так и для задних пассажиров.

Технических изменений еще меньше. Машина обзавелась более мощными тормозами спереди, а топовые версии получили новую 6-ступенчатую автоматическую коробку производства Aisin. Базовые версии, как и прежде, будут оснащаться системой подключаемого полного привода Easy Select, а более дорогие — системой Super Select. Последняя получила систему контроля спуска с холмов, а также специальный режим выбора управляющих режимов работы электроники, который должен улучшить проходимость машины на бездорожье.

В Mitsubishi говорят, что обновленный пикап L200 появится и на российском рынке, но точные сроки вывода модели на рынок, а также технические подробности пока не сообщают.

К обновлению готовится и внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который построен на базе L200.

В середине сентября в России стартовали продажи обновленного Mitsubishi Outlander.

Фото: Mitsubishi