У мастера по установке заборов конфисковали авто за халтурную работу

Индивидуальный предприниматель поплатился за некачественно выполненную работу.

Житель Минусинска заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем. Тот обязался установить забор и ворота, были куплены необходимые материалы и оплачена работа. Однако, когда заказ был выполнен, оказалось, что сделан забор халтурно — он был кривой и качался. Заказчик потребовал вернуть деньги, но работник договариваться не желал. Спор пришлось решать в суде, и с нерадивого работника взыскали стоимость работ, убытки, а также компенсацию морального вреда в размере около 100 тысяч рублей, сообщает УФССП по Красноярскому краю.

Однако и в этом случае халтурщик не спешил расставаться с деньгами. Тогда в дело вступили судебные приставы, которые сначала предупредили халтурщика, который, впрочем, опять никак не отреагировал. Потом пристав установил, что должник владеет автомобилем Nissan Primer, и сначала запретил регистрационные действия с автомобилем, а потом и вовсе наложил на него арест. Кроме того, должнику ограничили выезд за рубеж.

Из мер принуждения оставалась только продажа седана с молотка в счет погашения долга, но этого должник дожидаться уже не стал, быстро нашел деньги и погасил задолженность, а также штраф за несвоевременное исполнение судебного решения.

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