За вождение без прав будут арестовывать

Стали известны подробности предложений МВД по ужесточению наказания для тех, кто садится за руль не имея водительского удостоверения.

Ведомство разместило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) на портале публикации и обсуждения нормативно-правовых актов министерств и ведомств.

Согласно предлагаемым поправкам за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим прав, предлагается назначить штраф в размере от 20 до 30 тыс. руб., либо привлечь нарушителя к административному аресту на срок до 15 суток, либо приговорить его к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов. Для этого ст. 12.7 предлагается дополнить новой частью 11, а также изменить другие статьи КоАПа, которые пересекаются с вышеуказанной статьей.

При этом попавшемуся на вождении без прав в первый раз по-прежнему будет грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Антикоррупционная экспертиза законопроекта продлится до 20 ноября, после чего проект должен быть внесен на рассмотрение в Правительство России.

В МВД говорят, что ужесточить наказание необходимо в связи с тем, что многие садятся за руль не имея водительских прав, также это касается тех, у кого действие водительских прав приостановлено (например, по медицинским противопоказаниям).

По статистике ГИБДД, за последние 2,5 года неоднократно (два и более раза) садились за руль 82,5 тыс. человек. При этом 7,5 тысяч нарушителей делали это пять и более раз. По вине водителей без прав произошло 26 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек, ранено 34 тыс. человек.

Существующий штраф таких нарушителей не останавливает, поэтому в МВД и предлагают новые поправки, которые серьезно ужесточат наказание для тех, кто повторно сядет за руль, не имея на это права.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников озвучил сумму штрафа за опасное вождение.

Общественники предложили отбирать автомобили у тех, кто садится за руль, не имея на это права.

Фото: Роман Пименов/ТАСС