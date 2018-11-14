За вождение без прав будут арестовывать

Ведомство разместило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) на портале публикации и обсуждения нормативно-правовых актов министерств и ведомств.
Согласно предлагаемым поправкам за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим прав, предлагается назначить штраф в размере от 20 до 30 тыс. руб., либо привлечь нарушителя к административному аресту на срок до 15 суток, либо приговорить его к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов. Для этого ст. 12.7 предлагается дополнить новой частью 11, а также изменить другие статьи КоАПа, которые пересекаются с вышеуказанной статьей.
При этом попавшемуся на вождении без прав в первый раз по-прежнему будет грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Антикоррупционная экспертиза законопроекта продлится до 20 ноября, после чего проект должен быть внесен на рассмотрение в Правительство России.
В МВД говорят, что ужесточить наказание необходимо в связи с тем, что многие садятся за руль не имея водительских прав, также это касается тех, у кого действие водительских прав приостановлено (например, по медицинским противопоказаниям).
По статистике ГИБДД, за последние 2,5 года неоднократно (два и более раза) садились за руль 82,5 тыс. человек. При этом 7,5 тысяч нарушителей делали это пять и более раз. По вине водителей без прав произошло 26 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек, ранено 34 тыс. человек.
Существующий штраф таких нарушителей не останавливает, поэтому в МВД и предлагают новые поправки, которые серьезно ужесточат наказание для тех, кто повторно сядет за руль, не имея на это права.
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Фото: Роман Пименов/ТАСС
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