Какие автомобили выбирают россияне среднего возраста

Люди в возрасте от 36 до 55 лет не склонны тратить деньги на слишком дорогие и вычурные автомобили.

Lada Samara, самый популярный среди людей среднего возраста автомобиль, давно снят с производства

Опрос российских автовладельцев среднего возраста выявил их предпочтения при выборе автомобиля. Обобщая, можно сказать, что это недорогой автомобиль, пригодный для обслуживания семьи. В опросе, который длился с 2015 по 2018 годы, приняли участие 63 000 человек.

Самым популярным брендом среди людей в возрасте от 36 до 55 лет стал Toyota. Автомобилями этой марки владеет 14,3% опрошенных, подсчитали аналитики «Автостата», проводившие исследование. Вторыми по популярности стали машины бренда Lada, их предпочли 11,4% респондентов. На третьем месте оказался Nissan. Доля владельцев автомобилей этой марки среди опрошенных составила 7%.

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшей популярностью среди россиян среднего возраста пользуется Lada Samara. Этим автомобилем владеют 2,4% опрошенных людей. Предпочтение отдается также модели Ford Focus. Отрыв от лидера рейтинга невелик — всего 0,1%. То есть ею владеют 2,3% опрошенных. На третьем месте с отставанием на тот же 0,1% оказалась Toyota Corolla. Ее предпочли 2,2% людей среднего возраста. Следует отметить, что большой популярностью пользуется и Lada Kalina (2,1%). Автомобиль не вошел в тройку лидеров, но очень к ней близок, намного опережая прочие модели.

Какие автомобили пользуются большей популярностью в странах Таможенного союза? Оказывается, у нас и наших соседей есть общие пристрастия.

Есть такие удачные модели автомобилей, которые люди с удовольствием покупают повторно. Как ни странно, среди них есть «китайцы», но нет отечественных машин.

Фото: Lada