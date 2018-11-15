Рассекречен облик и характеристики пикапа Jeep Gladiator

Пикап на фото имеет очень давнюю и интересную историю, которая, кажется, скоро продолжится.

Jeep Gladiator 2020 модельного года

Эти официальные фотографии Jeep Gladiator оказались в сети за две недели до премьеры новинки на автосалоне в Лос-Анджелесе. На них представлен пикап Jeep с возрожденным названием Gladiator.

Первый Jeep Gladiator появился в далеком 1962 году и был построен на базе универсала повышенной проходимости Jeep Wagoneer. Модель успешно продавалась девять лет, после чего в 1971 году ее заменил Jeep Truck. В 1988 году этот пикап был снят с производства и забыт: компания переключилась на производство внедорожников.

Jeep Gladiator 2020 модельного года

В 2003 году общественности был представлен концепт Jeep Scrambler, который так и не пошел в серию, а в 2005 году компанией был возрожден Jeep Gladiator, но лишь в качестве концепт-кара.

И вот автомобиль вновь возвращается. На этот раз он в Jeep решили довести намеченное до конца. От названия Scrambler отказались, в частности, потому, что другие производители уже давно его используют. Например, Ducati выпускает под этим названием прекрасный мотоцикл.

Jeep Gladiator 2020 модельного года

Вместе с фотографиями в интернет попала и предварительная информация о новом пикапе Jeep Gladiator. Планируется, что новинка, созданная на базе Wrangler последнего поколения, будет оснащаться на выбор покупателя либо 3,6-литровым бензиновым двигателем V6, работающим в паре с 8-скоростным автоматом или 6-ступенчатой механикой, либо дизельным 3-литровым мотором EcoDiesel V6. Известно, что пикап будет обладать большой грузоподъемностью. На борт он сможет принимать до 726 кг и буксировать прицепы массой до 3470 кг.

Jeep Gladiator 2020 модельного года

При этом пикап Gladiator останется настоящим Jeep. Грузовик будет способен преодолевать броды глубиной до 76 см, ездить на прочных осях третьего поколения Dana 44, получит электронные блокировки переднего и заднего моста Tru-Lock, самоблокирующийся дифференциал Trac-Lok, а также 33-дюймовые внедорожные шины.

К заказу будут доступны пикапы не только со стальной, но и с тканевой убирающейся крышей, а также со складным лобовым стеклом. Кроме того, пикап Jeep Gladiator получит медиасистему Uconnect четвертого поколения, поддерживающей сервисы Apple Carplay и Android Auto, с 7- или 8,4-дюймовым монитором в зависимости от комплектации. Список систем безопасности автомобиля насчитывает более 80 опций.

Jeep Gladiator 2020 модельного года

Более подробную информацию о новом Jeep Gladiator мы узнаем в день его премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу 26 ноября.

Будет ли пикап Gladiator продаваться в России, пока неизвестно, но можно предположить, сколько бы он стоил.

В модельном ряду марки Jeep есть и менее брутальные автомобили. Например, обновленный Cherokee.

Фото: Jeep, Jeep Gladiator Forum