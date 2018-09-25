Jeep резко повысил цены на все модели в России

Сильнее всех в модельном ряду американской марки подорожали внедорожники Wrangler.

Новый Jeep Wrangler Unlimited

В сентябре компания Jeep пересмотрела цены вслед за другими производителями, поставляющими автомобили на российский рынок. Стоимость машин марки увеличилась на сумму от 15 000 до 250 000 рублей, в зависимости от модели и уровня ее комплектации.

В меньшей мере повышение цен коснулось кроссовера Jeep Renegade, пишет агентство «Автостат», проведшее мониторинг российского прайс-листа компании. Теперь самый маленький Jeep в базовой комплектации Sport стоит от 1 355 000 рублей, что на 15 000 рублей больше, чем в августе. В топовой версии Trailhawk автомобиль стал дороже на 40 000 рублей и продается по цене 2 105 000 рублей.

Внедорожники Jeep Cherokee и Grand Cherokee подорожали на сумму от 19 000 до 79 000 рублей. При этом по прежней цене можно приобрести Jeep Cherokee в базовой комплектации Sport и Jeep Grand Cherokee в топовой комплектации SRT. Таким образом, Cherokee теперь стоит от 2 255 000 до 3 399 000 рублей, а Grand Cherokee — от 3 099 000 до 5 520 000 рублей.

Новинка модельного ряда компании, которая поступила в продажу в России всего месяц назад, кроссовер Jeep Compass, теперь стоит дороже на 50 000 — 100 000 рублей и предлагается по цене от 2 049 000 до 2 349 000 рублей.

Больше всех подорожали внедорожники Wrangler и Wrangler Unlimited, новые версии которых также появились в России в августе этого года. Независимо от комплектации, их стоимость увеличилась на четверть миллиона рублей. В результате Jeep Wrangler теперь продается по цене от 3 400 000 до 3 990 000 рублей, а Jeep Wrangler Unlimited — от 3 630 000 до 4 200 000 рублей.

Следует отметить, что продажи внедорожников Jeep на российском рынке растут. За восемь месяцев этого года дилеры передали новым владельцам 981 автомобиль. Это на 4% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Летом компания Jeep представила новый Commander, внешность которого стала менее угловатой.

Автомобили марки Jeep заняли второе место в рейтинге самых мужских автомобилей в России.

Фото: Jeep