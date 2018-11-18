Хатико из Китая более 80 дней ждет на трассе погибшую хозяйку

Женщина 21 августа этого года погибла в автокатастрофе на том самом месте. С тех пор собака ждет ее каждый день...

Собака была замечена на дороге в Хух-Хоте китайского автономного района Внутренняя Монголия. С момента гибели хозяйки она каждый день преданно ждет ее на дороге. Местные жители подкармливают бедняжку и носят ей воду.

Трогательная история задела сердца миллионов китайцев после того, как популярная китайская платформа Pear Video, специализирующаяся на короткометражных роликах, сняла этот сюжет. Он мигом разлетелся по соцсетям, его посмотрели более 1,4 миллиона раз. Через соцсети люди предупреждают водителей, проезжающих по этой дороге, чтобы они сбавляли скорость и ненароком не задели животное, пока ситуация как-то не разрешится.

Китайские СМИ пишут, что местная благотворительная организация Blue Hada ведет переговоры с семьей владелицы собаки, чтобы ее забрали с дороги, где очень интенсивное движение. Чужих людей она к себе не подпускает.

Преданного друга уже сравнили с Хатико — японской собакой породы акита, которая преданно ждала своего владельца на вокзале более девяти лет после его смерти в 1920-х годах. История стала легендой, и статуя Хатико была воздвигнута у станции Сибуя, где каждый день сотни людей фотографируются рядом с памятником Преданности. Нам эта история больше известна по художественному фильму «Хатико» с Ричардом Гиром. Каждый день Хатико провожал профессора университета Паркера Уилсона до вокзала, а вечером встречал с работы. В один из дней тот скоропостижно скончался от сердечного приступа, а не дождавшийся хозяина Хатико продолжал приходить на станцию, не пропуская ни дня.

Похожая история произошла и в польском городе Кельце, где погибшего водителя уже 16 лет ждет на стоянке его автомобиль.

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Фото, видео: YouTube