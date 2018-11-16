В Cети продают «летающий» DeLorean

Данный DeLorean не совсем автомобиль. Это судно на воздушной подушке, которая позволяет ему перемещаться как по земле, так и по водной поверхности.
Машина создавалась вручную и находится на отличном ходу. Как говорится, сел и поехал. Кузов автомобиля сделан из прочного и легкого пенополистирола, но выглядит совсем как оригинальный.
Летающий DeLorean оснащен двигателем Briggs & Stratton Vanguard мощностью 23 л.с. и 36-дюймовым вентилятором, а также двухтактным двигателем Briggs & Stratton 875 Professional, который при помощи 24-дюймового вентилятора нагнетает воздух в подушку под автомобилем. В результате машина может ездить по чему угодно: воде, земле, льду, снегу, песку или асфальту. Максимальная скорость DeLorean составляет около 50 км/ч.
Судно на воздушной подушке в настоящее время находится в Сан-Франциско. Продавец обещает, что он позволит покупателю прокатиться на DeLorean перед сделкой и научит управлять им. После сделки новый владелец вправе рассчитывать на бесплатные консультации по телефону по любым техническим вопросам, которые могут возникнуть при эксплуатации и ремонте этого уникального автомобиля.
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Фото, видео: eBay
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