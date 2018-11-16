В Cети продают «летающий» DeLorean

Всего за 45 тысяч долларов, то есть за 3 млн рублей, выставлен на продажу уникальный, летающий DeLorean.

Летающий DeLorean за 45 тысяч долларов

Данный DeLorean не совсем автомобиль. Это судно на воздушной подушке, которая позволяет ему перемещаться как по земле, так и по водной поверхности.

Машина создавалась вручную и находится на отличном ходу. Как говорится, сел и поехал. Кузов автомобиля сделан из прочного и легкого пенополистирола, но выглядит совсем как оригинальный.

Летающий DeLorean за 45 тысяч долларов

Летающий DeLorean оснащен двигателем Briggs & Stratton Vanguard мощностью 23 л.с. и 36-дюймовым вентилятором, а также двухтактным двигателем Briggs & Stratton 875 Professional, который при помощи 24-дюймового вентилятора нагнетает воздух в подушку под автомобилем. В результате машина может ездить по чему угодно: воде, земле, льду, снегу, песку или асфальту. Максимальная скорость DeLorean составляет около 50 км/ч.

Судно на воздушной подушке в настоящее время находится в Сан-Франциско. Продавец обещает, что он позволит покупателю прокатиться на DeLorean перед сделкой и научит управлять им. После сделки новый владелец вправе рассчитывать на бесплатные консультации по телефону по любым техническим вопросам, которые могут возникнуть при эксплуатации и ремонте этого уникального автомобиля.

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Фото, видео: eBay