Таксист более 8 часов прождал клиентку, забывшую в салоне бумажник

Герой истории — простой столичный таксист, киргиз по национальности, Теньтемишев Кайрат Мурзабекович, пишет девушка на своей странице в Фейсбуке. Он подвозил ее из аэропорта в 5 часов утра. Девушка приехала домой и легла спать, а когда проснулась в час дня, то спохватилась, что забыла в салоне такси бумажник с деньгами, документами и банковскими картами. Полчаса она пыталась по телефону горячей линии агрегатора связаться с подвозившим ее таксистом, но там ей помочь не смогли. И в тот момент, когда она уже собиралась блокировать свои банковские карты, ее отец выглянул в окно и спросил: «Какое-то такси стоит снаружи, это случайно не твой водитель?».
Девушка выбежала на улицу, и оказалось, что это действительно тот самый водитель, который вез ее из аэропорта. Он так и стоял все время у дома пассажирки и спрашивал каждого входившего в дом человека, не знают ли они девушку, прилетевшую сегодня рано утром. Таксист встретил ее со словами: «Сколько можно спать? Я уже замерз тут стоять!». Выяснилось, что он тоже пытался найти клиентку через службу агрегатора, но ему также не повезло, поэтому он вернулся к ее дому и прождал ее 8 часов.
Девушка отблагодарила водителя, вручив ему сумму, которая должна была покрыть его упущенный за время ожидания заработок. Но человеческая благодарность, подчеркивает девушка, не поддается никакому измерению.
- Тем временем власти Москвы обеспокоились значительно выросшим в городе количеством автомобилей такси и изучает вопрос их необходимого для жизнеобеспечения города количества.
- Столичные власти выдвинули идею запретить агрегаторам устанавливать тарифы на поездки. По мнению чиновников, назначать цены должны сами перевозчики, рынок есть рынок.
Фото: depositphotos.com
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