Таксист более 8 часов прождал клиентку, забывшую в салоне бумажник

Этой историей сама девушка поделилась на своей страничке в Фейсбуке. Как она пишет, такие происшествия способны вернуть «веру в человечество».

Герой истории — простой столичный таксист, киргиз по национальности, Теньтемишев Кайрат Мурзабекович, пишет девушка на своей странице в Фейсбуке. Он подвозил ее из аэропорта в 5 часов утра. Девушка приехала домой и легла спать, а когда проснулась в час дня, то спохватилась, что забыла в салоне такси бумажник с деньгами, документами и банковскими картами. Полчаса она пыталась по телефону горячей линии агрегатора связаться с подвозившим ее таксистом, но там ей помочь не смогли. И в тот момент, когда она уже собиралась блокировать свои банковские карты, ее отец выглянул в окно и спросил: «Какое-то такси стоит снаружи, это случайно не твой водитель?».

Девушка выбежала на улицу, и оказалось, что это действительно тот самый водитель, который вез ее из аэропорта. Он так и стоял все время у дома пассажирки и спрашивал каждого входившего в дом человека, не знают ли они девушку, прилетевшую сегодня рано утром. Таксист встретил ее со словами: «Сколько можно спать? Я уже замерз тут стоять!». Выяснилось, что он тоже пытался найти клиентку через службу агрегатора, но ему также не повезло, поэтому он вернулся к ее дому и прождал ее 8 часов.

Девушка отблагодарила водителя, вручив ему сумму, которая должна была покрыть его упущенный за время ожидания заработок. Но человеческая благодарность, подчеркивает девушка, не поддается никакому измерению.

Тем временем власти Москвы обеспокоились значительно выросшим в городе количеством автомобилей такси и изучает вопрос их необходимого для жизнеобеспечения города количества .

жизнеобеспечения города количества . Столичные власти выдвинули идею запретить агрегаторам устанавливать тарифы на поездки. По мнению чиновников, назначать цены должны сами перевозчики, рынок есть рынок.



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