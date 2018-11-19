Рынок подержанных автомобилей спасает Лада

В октябре спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 9%. При этом предпочтение отдается недорогим моделям.

Lada 4x4

В октябре в России было продано 515 700 подержанных легковых автомобилей, что на 9% больше, чем в октябре 2017 года. Особой популярностью на вторичном рынке сегодня пользуются машины пяти марок.

Самыми востребованными остаются автомобили Lada. Будучи недорогими, они фактически спасают вторичный рынок, на котором, по информации агентства «Автостат», каждая четвертая проданная машина принадлежит этому отечественному бренду. Всего же за месяц в нашей стране было перепродано 132 700 машин марки Lada. Но ее доля рынка при этом сокращается, так как рост продаж марки ниже, чем рост рынка: 2,7% против 9%.

На втором месте по популярности у россиян находятся подержанные Toyota. Их было продано 55 900 штук, что на 10,1% больше, чем в октябре прошлого года. Третье место досталось машинам Nissan. Новых владельцев нашли 28 200 автомобилей этой марки, а рост спроса составил 12,2%.

В пятерку самых популярных автомобилей с пробегом вошли машины корейских марок Hyundai и Kia. Перепродать свой Hyundai получилось у 26 100 россиян, что на 17,3% больше, чем в октябре прошлого года. Kia с пробегом были перепроданы в количестве 23 600 штук, показав рост спроса на 25%.

Всего с января по октябрь 2018 года на вторичном рынке России было перепродано почти 4,5 млн автомобилей разных марок. Таким образом, рост уже составил 2,7% по сравнению с продажами за 10 месяцев прошлого года.

Топ-5 популярных на вторичном авторынке брендов

Место Марка Продано, шт. Рост, % 1 Lada 132 700 2,7 2 Toyota 55 900 10,1 3 Nissan 28 200 12,2 4 Hyundai 26 100 17,3 5 Kia 23 600 25

Фото: Lada